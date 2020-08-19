'Peki ya bu kadının morarmış yüzü?'

Gerçi bir özür açıklaması yaptı ama bu skandalla ilgili kimsenin bilmediği bir şeye mi vakıf?

Şu da kafa karıştırıcı tabii:

Yargıya intikal etmiş bir konu hakkında bir şahitliği varsa bunu mahkemeye sunmak yerine neden bir magazin demecini tercih ediyor?

Ozan Güven’le iş arkadaşlığı, dostluğu bir yana...

Ama bu olayla ilgili hepimizin hafızasında korkmuş, yüzü gözü morarmış bir kadının fotoğrafı kazılı. Acaba eşi Bergüzar Korel bu açıklamayla ilgili ne düşünüyor?