'Peki ya bu kadının morarmış yüzü?'

Ülkenin en saygın sanatçılarından. Bir konuda konuşuyorsa durup bir dinlemek lazım. Hele de kendisini referans gösteriyorsa... “Ozan Güven’e destek” gibi anlaşılabilecek açıklamasının ardından özür diledi ama ok yaydan çıktı bir kere. Acaba Halit Ergenç olayla ilgili kimsenin bilmediği bir şeye mi vakıf? Peki bu sözleri hakkında eşi Bergüzar Korel ne düşünüyor?
Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13 yıl hapsi istenen Ozan Güven, “Babil” dizisinden ayrıldı. Aslında buna tam olarak “ayrılma” denilebilir mi, meçhul. Çünkü prodüktör firma Ay Yapım’dan bu “yol ayrımı”yla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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“Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkında yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır. Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlandırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.”
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Her kelimesi özenle seçilmiş “diplomatik” bir metin. Bir yandan “Ozan Güven’le çalışmıyoruz” demekten imtina ediyor, kendisinin kararına saygı duyduklarını söylüyor. Ama diğer yandan da “işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlandırmış bulunuyoruz” cümlesiyle “aslında bizim isteğimiz de bu yönde” diyor.
Yani ne “Ozan Güven’i diziden çıkardık” diyorlar... Ne de “Kendi isteğiyle gitti, yoksa biz çalışmaya devam etmek isterdik”...
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BAŞROL ARKADAŞINDAN GELEN İLK YORUM
“Babil”le ilgili son gelişmeyse dizide Ozan Güven’le başrolü paylaşan Halit Ergenç’in verdiği demeç.
Ergenç, konuyla ilgili Uçankuş’a şöyle dedi: “Diziden ayrılmak Ozan’ın takdiridir. Ben Ozan’ı çok severim, çok uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Adalet neyse yerini bulacak ama alnının akıyla çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım. Mutlaka orada bir şey olmuştur, bunu da adalet çözecektir. Bir yere varacaktır o. Herkesin hakkında hayırlısı diyelim.”
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Ay Yapım’ın açıklamasındaki diplomatik dille kıyaslandığında, çok daha tavırlı, neredeyse “destek mesajı” olarak kabul edilebilecek sözler bunlar.
Çünkü en başta “Ozan’ı çok severim, çok uzun zamandır da tanırım” ve “Öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım hayatım boyunca” diyerek kendisini referans gösteriyor, çalışma arkadaşına “bir nevi kefil” oluyor Halit Ergenç.
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Bakın burası daha önemli: “Böyle bir olay geldi başına” diyor Ergenç. Yani Güven’i “olayın müsebbibi” değil, “başına bir olay gelmiş kişi” olarak konumlandırıyor. Ergenç’in konuşmasındaki en vurucu noktaysa şu: “Mutlaka orada bir şey olmuştur, bunu da adalet çözecektir.”
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Bu ne demek: Herkesin bildiğinin dışında; işin perde arkasında buna neden olacak başka bir durum vardır ya da olabilir... Halit Ergenç bu ülkenin en saygın oyuncularından biri. Bir konuda bir şey söylüyorsa durup bir dinleyeceksiniz. Kendisini de referans göstererek niçin böyle bir konuşma yapıyor?
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Gerçi bir özür açıklaması yaptı ama bu skandalla ilgili kimsenin bilmediği bir şeye mi vakıf? Şu da kafa karıştırıcı tabii: Yargıya intikal etmiş bir konu hakkında bir şahitliği varsa bunu mahkemeye sunmak yerine neden bir magazin demecini tercih ediyor? Ozan Güven’le iş arkadaşlığı, dostluğu bir yana... Ama bu olayla ilgili hepimizin hafızasında korkmuş, yüzü gözü morarmış bir kadının fotoğrafı kazılı. Acaba eşi Bergüzar Korel bu açıklamayla ilgili ne düşünüyor?
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ÖZÜR DİLİYORUM
Halit Ergenç, Ozan Güven’le ilgili açıklamasına yönelik tepkiler üzerine özür diledi: “Yargı süreci devam eden ve beni çok üzen bir konuyla ilgili, sadece bir temenni niyetiyle yaptığım açıklama kendimi doğru ifade edemememden dolayı maksadını çok aştı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Şiddetin hiçbir türünün yanında olmam mümkün değil. Bilhassa son derece hassas olduğum kadına şiddet konusunda mağdur olmuş ve bu konuda mücadele eden herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum, hak veriyorum ve özür diliyorum.”