Pek Yakında filminin oyuncuları kimler? İşte Pek Yakında filminin konusu ve oyuncuları

Cem Yılmaz'ın hem yöneticiliğini üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı Pek Yakında'nın kadrosunda Ozan Güven, Özkan Uğur, Ayşen Gruda, Tülin Özen yer alıyor. Dörtlüye kadroda, Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt, Zerrin Tekindor, Hare Sürel, Ayşen Gruda, Ülkü Duru, Emin Gürsoy, Metin Coşkun, Tuğrul Tülek ve çocuk oyuncu Ata Berk Mutlu eşlik ediyor.
Eski bir figüran olan korsan DVDci Zafer, karısının boşanmak istemesi üzerine kanunsuz işlere tövbe eder. Ailesini geri kazanmak için eski sinemacılardan oluşan bir ekip toplar. Birlikte, 1970’lerden beri çekilememiş fantastik bir proje olan “şahikalar-kötülüğün sonu” isimli filmi çekmeye soyunurlar.
Kabiliyeti sınırlı bir ekiple yola çıkan Zafer’i komik, eğlenceli ve duygusal bir macera beklemektedir...