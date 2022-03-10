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Pek Yakında filminin oyuncuları kimler? İşte Pek Yakında filminin konusu ve oyuncuları

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Pek Yakında filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşacak. 2014 yılı çıkışlı Pek Yakında vizyona girdiği dönemde uzun süre konuşulmuş, gişede ciddi bir başarı elde etmişti. Peki, Pek Yakında filminin oyuncuları kimler? İşte Pek Yakında filminin konusu ve oyuncuları

1/3Pek Yakında filminin oyuncuları kimler İşte Pek Yakında filminin konusu ve oyuncuları

Cem Yılmaz'ın hem yöneticiliğini üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı Pek Yakında'nın kadrosunda Ozan Güven, Özkan Uğur, Ayşen Gruda, Tülin Özen yer alıyor. Dörtlüye kadroda, Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt, Zerrin Tekindor, Hare Sürel, Ayşen Gruda, Ülkü Duru, Emin Gürsoy, Metin Coşkun, Tuğrul Tülek ve çocuk oyuncu Ata Berk Mutlu eşlik ediyor.

2/3Pek Yakında Filminin Konusu

Pek Yakında Filminin Konusu

Eski bir figüran olan korsan DVDci Zafer, karısının boşanmak istemesi üzerine kanunsuz işlere tövbe eder. Ailesini geri kazanmak için eski sinemacılardan oluşan bir ekip toplar. Birlikte, 1970’lerden beri çekilememiş fantastik bir proje olan “şahikalar-kötülüğün sonu” isimli filmi çekmeye soyunurlar.

3/3Pek Yakında filminin oyuncuları kimler İşte Pek Yakında filminin konusu ve oyuncuları

Kabiliyeti sınırlı bir ekiple yola çıkan Zafer’i komik, eğlenceli ve duygusal bir macera beklemektedir...

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#Pek Yakında#Pek Yakında Oyuncuları#Pek Yakında Konusu