Pek Yakında filminin oyuncuları kimler? İşte Pek Yakında filminin konusu ve oyuncuları

Pek Yakında Filminin Konusu

Eski bir figüran olan korsan DVDci Zafer, karısının boşanmak istemesi üzerine kanunsuz işlere tövbe eder. Ailesini geri kazanmak için eski sinemacılardan oluşan bir ekip toplar. Birlikte, 1970’lerden beri çekilememiş fantastik bir proje olan “şahikalar-kötülüğün sonu” isimli filmi çekmeye soyunurlar.