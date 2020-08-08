Pedro de Noronha 'Kızımı bana göstermiyor!' dedi, Tülin Şahin'i mahkemeye verdi... Gerçek ortaya çıktı!

'TÜLİN BENİ TEHDİT ETTİ' Günaydın'da yer alan habere göre; İş adamı Pedro de Noronha, yurt dışından sesli ve görüntülü olarak kızıyla görüşmek istediği, ancak aramalarına yanıt alamadığı gerekçesiyle Aile Mahkemesi'ne başvurdu.