Pedro de Noronha 'Kızımı bana göstermiyor!' dedi, Tülin Şahin'i mahkemeye verdi... Gerçek ortaya çıktı!
Portekizli is adamı Pedro de Noronha, mahkemeye başvurarak "Tülin Sahin, bana kızımız Siena Leyla yı göstermiyor" gerekçesiyle dava açtı. Bu arada çiftin resmi olarak evlilik yapmadığı anlaşıldı.
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ÜNLÜ manken Tülin Şahin, geçtiğimiz yıl Nisan ayında iş adamı Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlendiğini belirtmişti.
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Evlilik haberinin ardından ünlü manken hamile olduğunu duyurmuş, çift Kasım 2019'da da kızları Siena Leyla'yı kucaklarına almıştı.
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Ancak ünlü iş adamı geçtiğimiz günlerde mahkemeye başvurunca, çiftin resmi olarak evliliklerinin olmadığı ve anlaşamayarak ayrıldıkları ortaya çıktı.
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'TÜLİN BENİ TEHDİT ETTİ'
Günaydın'da yer alan habere göre; İş adamı Pedro de Noronha, yurt dışından sesli ve görüntülü olarak kızıyla görüşmek istediği, ancak aramalarına yanıt alamadığı gerekçesiyle Aile Mahkemesi'ne başvurdu.
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Noronha, Şahin'in kızı ile görüşmesine engel olduğunu, kendisini kızlarının soyadını değiştirmekle tehdit ettiğini iddia etti.
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Mahkeme, iş adamının her ayın ilk yedi günü saat 12.00 ile 17.00 arasında anne ve bakıcısı eşliğinde kızıyla iletişim kurmasına karar verdi.
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Portekizli iş adamı, işleri nedeniyle Portekiz'e gittiğini, kızlarının annesiyle birlikte Türkiye'de kaldığını söyleyip ekledi: "Kızım için defalarca aradım ama yanıt alamadım."