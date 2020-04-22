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Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 16:23,

Pedala bastığı gibi

Hollywood sakinleri karantina günlerinde bile aktivitelerinden eksik kalmıyor. Bazıları sokakların boş olduğu zamanlarda koşu yapıyor, bazıları da bisiklet gezintisi.

BACKGRID USA

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1

Hatta bazı ünlüler küçük alışverişleri için evlerinden çıktıklarında otomobilleri yerine bisikletlerini tercih ediyorlar. İşte kimi maskeli kimi maskesiz pedallara basan ünlüler.

2

Model Alessandra Ambrosio sık sık bisiklet gezintisinde görüntüleniyor.

3

Arnold Schwarzenegger maskesiyle gezintide.

4

Dakota Johnson hiçbir önlem almadan gezintiye çıkmış.

5

Sevgilisi Chris Martin ise maskesi ve kaskıyla gezintiye çıkmayı tercih etmiş.

6

Andy Garcia'nın gezisi.

7

Jennifer Garner çocuklarıyla gezintide.

8

Laeticia Hallyday ve çocukları hemen her gün gezintide.

9

Kate Hudson'ın neşeli gezisi.

10

Rosie Huntington Whiteley de zaman zaman bisikletle görüntüleniyor.

11

Sarah Silverman'a oğlu eşlik ediyor.

12

Simon Cowell'ın gezisi.

13
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