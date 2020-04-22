Pedala bastığı gibi

Hatta bazı ünlüler küçük alışverişleri için evlerinden çıktıklarında otomobilleri yerine bisikletlerini tercih ediyorlar. İşte kimi maskeli kimi maskesiz pedallara basan ünlüler.Model Alessandra Ambrosio sık sık bisiklet gezintisinde görüntüleniyor. Arnold Schwarzenegger maskesiyle gezintide.Dakota Johnson hiçbir önlem almadan gezintiye çıkmış.Sevgilisi Chris Martin ise maskesi ve kaskıyla gezintiye çıkmayı tercih etmiş.Andy Garcia'nın gezisi.Jennifer Garner çocuklarıyla gezintide.Laeticia Hallyday ve çocukları hemen her gün gezintide.Kate Hudson'ın neşeli gezisi. Rosie Huntington Whiteley de zaman zaman bisikletle görüntüleniyor. Sarah Silverman'a oğlu eşlik ediyor.Simon Cowell'ın gezisi.