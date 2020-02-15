Pedal çevirmek için en iyi güzel 10 rota

Trafikten sıyrılıp harika bir manzaraya doğru yol almak gibisi var mı? En doğa dostu ulaşım aracı olan bisikletle seyahat için Türkiye’de pek çok parkur mevcut. Farklı meslek dallarından bisiklet meraklıları ve bisiklet profesyonelleri şehirde ve şehir dışındaki en iyi bisiklet rotalarını seçti.
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Bisiklet kullanıcısı, seyahat yazarı, gezginlerden oluşan büyük jüri seçti
Berk Okyay - Tasarımcı, bisiklet yarışçısı Ersin Demirel - Yazar ve gezgin Dr. Mazhar Çelikoyar - Profesyonel bisikletçi Ömer Volkan Cüran - İTÜ’de araştırma görevlisi Rukiye Demirci - İBB Bisiklet Şefi Yıldırım Güngör - Seyahat yazarı, dağcı
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1 - En çok rağbet görenlerden
Yedigöller Milli Parkı (Bolu)
Doğaseverlerin en çok rağbet ettiği güzergâhlardan biri. Düzce’ye 38 kilometre uzaklıktaki Yığılca ilçesinden başlayıp Saklıkent Şelalesi, Hasanlar Barajı, Sarkıkaya ve Hasankaya mağaraları gibi doğal güzellikleriyle bisiklet tutkunlarını karşılıyor. 76 kilometre uzunluktaki rota Bolu il merkezinde sona eriyor.
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2 - Yeni yollar keşfetmek isteyenlere
Binkılıç-Çilingöz (İstanbul)
Çatalca’daki bu parkur 17 kilometre uzunluğunda. Mesafe kısa gibi gözüküyor ama Istranca Ormanları’ndan geçen rotanın ilk etabı yokuş. Kayın ve meşe ağaçlarından oluşan orman içinde yeni yollar keşfedebilirsiniz.
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3 - Yazlık evlerin arasından
Ilıca-Ildırı (İzmir)
Ilıca Plajı’nı geride bıraktıktan sonra sağlı sollu yazlık evlerin arasından kuzeydoğu yönünde ilerleyin. Solda Ege Denizi, küçük koylar, adalar... Derken Ildırı Köyü’ne varacaksınız. Oradan da Ilıca Plajı’na doğru düz bir yoldan geri dönüş...
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4 - 10-12 saat sürüyor
Bostancı-Kartepe (Kocaeli)
En sert rotalardan. İstanbul’daki bisikletseverler, Bostancı’dan çıkıp İzmit yolu üzerinden Kocaeli’ye vardıktan sonra Kartepe’nin arkasından Çilekli Köyü’ne inebilir. Oradan Yalova feribotuyla İstanbul’a geri dönebilir. 10-12 saatlik bu rota yaklaşık 280 kilometre.
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5 - Boğaz manzarası...
Sarıyer-Rumelifeneri (İstanbul)
Bu güzergâhtaki yokuşlar başlangıç seviyesindekilere pek uygun değil. Ama yol boyu size eşlik edecek olan Boğaz manzarası için her şeye değer. Rumelifeneri’nde bisikletçi dostu Menekşe Kafe’de bir çay molası, bir de tavada yumurta yemeyi unutmayın.
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6 - Küçük rampaları var
Kaş-Bayındır Akçagerme Plajı (Antalya)
Başlangıç noktası liman olan rota antik tiyatro önünden geçerek Çukurbağ Yarımadası’na doğru ilerliyor. İnceboğaz Mevkisi’ndeki dar bir alanla anakaraya bağlanan yarımadadaki parkurda, en yükseği 87 metre olan küçük rampalar var.
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7 - Acemiler için...
Yaylabağ-Eymir Gölü (Ankara)
Yeni başlayanlar için ideal olan bu parkur Gölbaşı ilçesine yedi kilometre uzaklıktaki Yaylabağ Köyü’nden başlıyor. ODTÜ sınırları içerisindeki Eymir Gölü’nü dolaştıktan sonra rota Eymir Mahallesi’nde sona eriyor.
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8 - Manzarası seviliyor
Frig Vadisi (Kütahya)
Eskişehir, Afyon ve Kütahya sınırları içinde ve yaklaşık 500 kilometrelik parkurlara sahip. Volkanik manzaralar bu vadiyi bisiklet sevenler için vazgeçilmez kılıyor. Friglerden kalma üç bin yıllık oyma harabeler çok etkileyici.
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9 - Günbatımını yakalayın
Gökçeada (Çanakkale)
Jeolojik zenginliği ve gürül gürül akan şelaleleriyle eşsiz bir doğaya sahip Gökçeada’da birçok bisiklet parkuru var. Dereköy-Marmaros Merkez-Tepeköy Çınaraltı bunlardan sadece ikisi. Gitmişken günbatımını mutlaka yakalayın.
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10 - Orta zorlukta
Kapadokya (Nevşehir)
Dünyada en çok bilinen jeoturizm alanlarından biri olan Kapadokya’nın aslında her noktası bisiklet parkuru. Avanos’tan başlayıp Ortahisar, Çavuşin ya da Uçhisar’ın orta zorluktaki parkurlarından istediğinize bağlanabilirsiniz.