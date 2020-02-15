Pedal çevirmek için en iyi güzel 10 rota

5 - Boğaz manzarası... Sarıyer-Rumelifeneri (İstanbul)



Bu güzergâhtaki yokuşlar başlangıç seviyesindekilere pek uygun değil. Ama yol boyu size eşlik edecek olan Boğaz manzarası için her şeye değer. Rumelifeneri’nde bisikletçi dostu Menekşe Kafe’de bir çay molası, bir de tavada yumurta yemeyi unutmayın.