Pedagojik Formasyon başvuruları ne zaman? İşte son gelişmeler

UYGULAMA EĞĞİTİMLERİ 144 SAAT Yeni uygulamada, sertifikayı alacakların özel ya da resmi okullardaki uygulama eğitimlerinin nasıl olacağı en merak edilen konular arasındaydı.



MEB'in güncellediği yönergede bu konuya da açıklık getirildi. Bu çerçevede, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ya da Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına devam eden öğrencilerin gerçekleştireceği öğretmenlik uygulaması, eğitim fakültelerinde halihazırda yürütülenle uyumlu hale getirilerek iki döneme çıkarıldı.



Pedagojik formasyon öğrencilerinin okullarda yürütülecek öğretmenlik uygulamalarına tıpkı eğitim fakültelerinde olduğu gibi her bir dönemde 72 saat olmak üzere toplam 144 ders saati katılmaları gerecek. Eski sertifika programında, uygulama öğrencilerinin bu eğitimlere sadece bir dönem katılmaları yeterliydi.



Yeni yönergede, uygulama eğitimlerin nasıl olacağının çerçevesi de çizildi. Bu kapsamda, öğrenciler uygulama öğretim elemanı ve öğretmeninin gözetim ve rehberliğinde etkinlik planında belirtilen çalışmaları yerine getirecek ve her etkinliğe ilişkin çalışma raporu hazırlayacak ve bu raporu uygulama öğretim elemanına teslim edecek.



Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden uygulama öğrencileri, birinci dönem altıncı haftadan itibaren uygulama öğretmeninin gözetiminde fiilen ders anlatacak.



Uygulama öğrencilerinin fiili ders anlatma süreleri, her dönemde, ilgili dersin haftalık ders çizelgesinde ders saati 1-2 saat olanlarda 10, üç ve üzeri olanlarda ise 20 ders saatinden az olmayacak şekilde planlanacak.