Gündem Haber Giriş: 13 Eylül 2021 - 15:51 | 13 Eylül 2021 - 15:51

Pedagojik formasyon başvuru tarihleri belli oldu mu? 2021-2022 Pedagojik formasyonda son durum

2021-2022 Pedagojik formasyonda son durum binlerce aday tarafından takip ediliyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru yapabileceklerini duyurulmuştu. Peki, pedagojik formasyon başvuruları ne zaman alınacak, tarih belli oldu mu? 2021-2022 Pedagojik formasyonda son durum...