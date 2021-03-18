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Haber Giriş: 18 Mart 2021 - 11:14 | 

Peç nedir, TUSAŞ dijital peç nasıl oluşturulur? Çanakkale Zaferi’ne özel Dijital Peç oluşturma ekranı!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106.yıl dönümüne özel dijital bir çalışma hazırladı. “Gücümüz Mirasımız” sloganı ile başlatılan bu kampanya ile vatandaşlar yerli ve milli üretilen savunma sanayi ürünlerinin bulunduğu ve kendi isimlerinin yazılı olduğu dijital peçleri indirip sosyal medya hesaplarından paylaşabiliyor. Peki, Peç nedir, TUSAŞ dijital peç nasıl oluşturulur? Çanakkale Zaferi’ne özel Dijital Peç oluşturma ekranı!

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"Gücümüz Mirasımız" sloganı ile yeni bir dijital kampanyaya imza atan TUSAŞ, "www.gucumuzmirasimiz.com" web adresine giren ziyaretçilerine TUSAŞ'ın yerli, milli ve özgün ürünleri ile ziyaretçilerin adlarının yazılı olduğu bir "dijital peç" oluşturulmalarına imkan verecek yeni bir site tasarladı. 18 Mart anısına oluşturula dijital peç bilgisayara indirilebiliyor ve sosyal medya siteleri üzerinden de paylaşılabiliyor.

2TUSAŞ’TAN PAYLAŞIM

TUSAŞ’TAN PAYLAŞIM

Tusaş Twitter hesabından yapılan paylaşımda;“İnancın zafere dönüşmesidir Çanakkale. Esarete "Dur" diyenin, bize miras bırakanın destanıdır Çanakkale! 🇹🇷 Biz de #GücümüzMirasımız dedik, Çanakkale Zaferi'nin aziz hatırasını dijital peçlere taşıdık. ” ifadelerine yer verildi.

3PEÇ NEDİR

PEÇ NEDİR?

Peç, savaş uçağı pilotlarının giysilerinde bulunan armanın ismidir.

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