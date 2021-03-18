Peç nedir, TUSAŞ dijital peç nasıl oluşturulur? Çanakkale Zaferi’ne özel Dijital Peç oluşturma ekranı!

"Gücümüz Mirasımız" sloganı ile yeni bir dijital kampanyaya imza atan TUSAŞ, "www.gucumuzmirasimiz.com" web adresine giren ziyaretçilerine TUSAŞ'ın yerli, milli ve özgün ürünleri ile ziyaretçilerin adlarının yazılı olduğu bir "dijital peç" oluşturulmalarına imkan verecek yeni bir site tasarladı. 18 Mart anısına oluşturula dijital peç bilgisayara indirilebiliyor ve sosyal medya siteleri üzerinden de paylaşılabiliyor.