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PCR testi zorunluluğu nerelerde kalktı? İşte PCR testi zorunluluğunun kalktığı ve devam ettiği yerler

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İçişleri Bakanlığı'nca Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesi çerçevesinde, aşısız olan veya aşı sürecini tamamlamayan kişilere PCR testi uygulanmasına gerek olmadığına ilişkin valiliklere genelge gönderildi. Bakanlıktan 81 il valiliğine gönderilen genelgede, koronavirüs salgınının son dönem seyri ve toplum sağlığına olan etkisine dikkat çekildi. Peki,PCR testi zorunluluğu nerelerde kalktı? İşte PCR testi zorunluluğunun kalktığı ve devam ettiği yerler

1/4PCR testi zorunluluğu nerelerde kalktı İşte PCR testi zorunluluğunun kalktığı ve devam ettiği yerler

İçişleri Bakanlığı'nca Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesi çerçevesinde, aşısız olan veya aşı sürecini tamamlamayan kişilere PCR testi uygulanmasına gerek olmadığına ilişkin valiliklere genelge gönderildi.

2/4PCR testi zorunluluğu nerelerde kalktı İşte PCR testi zorunluluğunun kalktığı ve devam ettiği yerler

Bakanlıktan 81 il valiliğine gönderilen genelgede, koronavirüs salgınının son dönem seyri ve toplum sağlığına olan etkisine dikkat çekildi. Genelgede, "Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığının değerlendirmelerini içeren yazıda; Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir" denildi.

3/4PCR testi zorunluluğu nerelerde kalktı İşte PCR testi zorunluluğunun kalktığı ve devam ettiği yerler

Bilim Kurulu'nda alınan karar sonrası genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uçakla şehirler arası seyahatte aşısız, aşı sürecini tamamlamayan, son 180 günde Kovid-19 geçirmemiş kişilerden PCR istenmesine devam edilecek.

4/4PCR testi zorunluluğu nerelerde kalkacak

PCR testi zorunluluğu nerelerde kalkacak?

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, konser, Sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılacaklara, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlar ile kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklara ise PCR testi ile tarama yapılmayacak.

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