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PCR testi zorunluluğu kalktı mı? PCR zorunluluğu olmayan yerler genelge ile duyuruldu

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PCR testi zorunluluğu kalktı mı sorusu bakanlık tarafından yayımlanan son genelgelerin akabinde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nca Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesi çerçevesinde, aşısız olan veya aşı sürecini tamamlamayan kişilere PCR testi uygulanmasına gerek olmadığına ilişkin valiliklere genelge gönderildi. Peki, PCR testi zorunluluğu kalktı mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar

1/4PCR testi zorunluluğu kalktı mı PCR zorunluluğu olmayan yerler genelge ile duyuruldu

PCR testi zorunluluğu gündemde yer alıyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün değerlendirmesi uyarınca uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulaması sürecek. İşte, PCR testi zorunluluğu kalkan yerler hakkında detaylı bilgiler

2/4PCR testi zorunluluğu kalktı mı PCR zorunluluğu olmayan yerler genelge ile duyuruldu

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılacaklara, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlar ile kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklara ise PCR testi ile tarama yapılmayacak.

3/4PCR testi zorunluluğu kalktı mı PCR zorunluluğu olmayan yerler genelge ile duyuruldu

Bakanlıktan 81 il valiliğine gönderilen genelgede, koronavirüs salgınının son dönem seyri ve toplum sağlığına olan etkisine dikkat çekildi. Genelgede, "Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığının değerlendirmelerini içeren yazıda; Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir" denildi.

4/4PCR testi zorunluluğu kalktı mı PCR zorunluluğu olmayan yerler genelge ile duyuruldu

Bilim Kurulu'nda alınan karar sonrası genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uçakla şehirler arası seyahatte aşısız, aşı sürecini tamamlamayan, son 180 günde Kovid-19 geçirmemiş kişilerden PCR istenmesine devam edilecek.

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#Pcr Testi#Pcr Testi Kalkan Yerler#Pcr Testi Kalktı Mı