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PCR testi zorunluluğu kalktı mı? İşte son gelişmeler

#PCR#PCR Testi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından YouTube'dan yaptığı açıklamada, izolasyon süreci ve zorunlu PCR testi uygulamasın hakkında önemli bilgiler verdi. Peki, PCR testi zorunluluğu kalktı mı?

1/5PCR testi zorunluluğu kalktı mı İşte son gelişmeler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuz tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır." dedi. İşte, PCR testi zorunluluğu hakkında son gelişmeler...

2/5PCR testi zorunluluğu kalktı mı İşte son gelişmeler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır" dedi.

ağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrasında Bakan Koca açıklamada bulundu. Koca, Bilim Kurulu’nun salgının seyri, aşı programı, yerli aşı Turkovac’ın sonuçları, test politikaları, karantina ve izolasyon kuralları gündemi ile toplandığını söyledi. Koca, "Salgın hastalığın ilk gününden bugüne kadar aldığımız tüm kararlarda bilimden yana tavır koyarak ve gerçek yaşam verilerinden, sosyal hayatın gerçekliklerinden kopmadan hareket ettik. Siz vatandaşlarımızı da en kısa sürede ve en açık şekilde bilgilendirmeyi en önemli sorumluluğumuz olarak gördük. Omicron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi Ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat birden arttı. Bununla birlikte hastanelerimizde tedavi edilmesi gereken hasta sayısında yaklaşık yüzde 10’luk bir artış oldu. Salgının önceki dönemlerinde daha az sayıda vaka ile daha yüksek hastaneye yatışlar görüyorduk" dedi.

3/5ENFEKTE OLANLARIN DÜŞÜK BİR ORANI HASTANEYE YATIYOR

'ENFEKTE OLANLARIN DÜŞÜK BİR ORANI HASTANEYE YATIYOR'

'Omicron varyantı salgının tehlikesini azaltacağa benziyor' diyen Koca, "Bu durumu ümitle bekliyoruz. Bunun yanında tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Salgının ilk dönemlerine kıyasla enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor olsa da hiçbir sağlık sisteminin kapasitesi sınırsız değildir. Vaka sayılarının çok çok yüksek sayılara ulaşması hastaneye yatış oranı düşük olsa bile yüksek sayıda yatan hastaya dönüşebilir. Bu, görmek istemediğimiz en kötü senaryodur. Mevcut gidişat ise bu kötü senaryonun değil ümit veren senaryonun gerçekleşeceğine olan inancımızı kuvvetlendiriyor" diye konuştu.

4/5GÜVENLİK VERİLERİ İLE AŞIMIZ ACİL KULLANIM ONAYI ALMIŞTIR

'GÜVENLİK VERİLERİ İLE AŞIMIZ ACİL KULLANIM ONAYI ALMIŞTIR'

Bakan Koca, aşı programına yerli aşı Turkovac’ın da eklendiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın kendi aşımız, kendi gücümüze olan teveccühünden son derece memnunuz. Bildiğiniz gibi Turkovac aşımızın Hacettepe Üniversitesinde yürütülen primer aşılama faz 3 sonuçları bugün çalışmayı yürüten bilim insanlarımızca açıklandı. Faz 3 aşamasında 1182 gönüllüden elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. Turkovac aşımızın karşılaştırma kolu olan Sinovac aşısından daha etkili olduğu gösterildi. Turkovac aşımızın Faz1 aşamasında 44 gönüllü, Faz 2 aşamasında 250, Faz 2b aşamasında 222 gönüllü ve Faz 3 hatırlatma dozu çalışmasında ise 4 bin 244 gönüllüden elde edilen güvenlik verileri ile aşımız acil kullanım onayı almıştır. Dünya Sağlık Örgütü kriterleri güvenlik çalışmasının 3 bin gönüllüden fazla kişide doğrulanmış olmasını öngörmektedir. Bu bakımdan yerli aşımızın güvenli olduğu toplamda 5 bin 942 kişilik çalışma ile teyit edildi. Acil kullanım onayı da bu veriler dikkate alınarak verildi. Turkovac aşımızı güvenli şekilde kullanabileceğimizi yüksek sesle söylemek konusunda kimsenin tereddütü olmamalı."

5/5HATIRLATMA DOZU OLMUŞ TEMASLI KİŞİLERE KARANTİNA YOK

'HATIRLATMA DOZU OLMUŞ TEMASLI KİŞİLERE KARANTİNA YOK'

Koca, karantina kuralları ile ilgili olarak, "Bugünkü Bilim Kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler. Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim" ifadesini kullandı.

 

 

 

 

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#PCR#PCR Testi