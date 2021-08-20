PCR testi ücretsiz mi, kimlere ücretsiz? İşte PCR testinin ücretsiz yapılacağı yerler ve kişiler

PCR testi kararları ardından pek çok soru işareti doğdu. Kabineden çıkan karara göre, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırması istenecek. Aşı olmayan üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanları düzenli PCR testi yaptıracak. Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulaması devreye alınacak. Ayrıca uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulaması devreye alınacak.