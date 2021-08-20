PCR testi ücretsiz mi, kimlere ücretsiz? İşte PCR testinin ücretsiz yapılacağı yerler ve kişiler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası, aşı olmayanlarda PCR testi isteneceğini açıkladı. Aşı yaptırmayan öğretmenler ve okul çalışanları ile üniversite öğrencileri PCR testi yaptıracak. Uçak ve otobüs yolculuğu ile sinema ve tiyatro gibi etkinlikler için de PCR testi şartı aranacak. Peki, PCR testi ücretsiz mi, kimlere ücretsiz? İşte PCR testinin ücretsiz yapılacağı yerler ve kişiler...
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PCR testi kararları ardından pek çok soru işareti doğdu. Kabineden çıkan karara göre, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırması istenecek. Aşı olmayan üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanları düzenli PCR testi yaptıracak. Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulaması devreye alınacak. Ayrıca uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulaması devreye alınacak.
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Erdoğan'ın yüz yüze eğitimde aşı olmayan öğretmen ve okul personeli için haftada iki kez PCR testi zorunluluğu getirileceğini açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devlet hastanesinde testlerin ücretsiz yaptırılabileceğini duyurdu.
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Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'na dair açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.
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"Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.