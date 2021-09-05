PCR testi ücretli mi olacak? Çalışanlara PCR testi ücretsiz mi olacak? İşte 6 Eylül öncesi merak edilenler
PCR testi zorunluluğu aşı yaptırmamış olanlar için 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren başlıyor. Aşı olmayan kişilerden bu tarihten itibaren Uçak ve toplu taşıma aracıyla şehirlerarası yolculukta 48 saat öncesinden PCR testi istenecek. Özel ve devlet hastanelerinde uygulanacak olan PCR testinin sonuçları e Nabız ekranından öğrenilecek. PCR testi zorunluluğunun başlamasına saatler kala, PCR testinin ücretli olup olmadığı vatandaşların gündemine geldi. Peki, PCR testi ücretli mi olacak? Çalışanlara PCR testi ücretsiz mi olacak? İşte, o konularla ilgili yapılan açıklamalar.
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PCR testi ücretli mi olacak, sorusu, test zorunluluğunun başlamasına kısa süre kala vatandaşların yanıt aradığı konulardan oldu. Kabine toplantısında Covid-19 tedbirleriyle ilgili alınan karara göre Covid aşısı olmayanlardan PCR testi 6 Eylül'den itibaren istenecek. PCR testi burundan ve ağızdan sürüntü alınarak hastanelerde uygulanacak. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devlet hastanesinde testlerin ücretsiz yaptırılabileceğini bildirdi.
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PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?
PCR testi ile ilgili merak edilen sorunun yanıtı Sağlık Bakanı Koca'dan geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada zorunlu tutulacak PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını belirtti. Özel hastanelerde ise PCR testi ücretli uygulanabiliyor.
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DİĞER ALANLARDA ÜCRETLİ Mİ?
Buna göre PCR testleri eğitim sektöründeki çalışanlara ücretsiz olacak. Aşı yaptırmayan öğretmen ve diğer personel zorunlu olarak haftada en az iki kez PCR testi yaptıracak. PCR testlerinin, diğer alanlarda ücretli olup olmayacağı ise henüz belli değil. Bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde bir açıklama yapabileceği belirtildi.
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ÖZEL ARAÇLARDA PCR TESTİ İSTENECEK Mİ?
Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.