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Haber Giriş: 22 Eylül 2021 - 11:53 | 

PCR testi sonucu nereden, ne zaman öğrenilir? e-Nabız PCR test sonucu sorgulama

PCR testi uygulaması 6 Eylül’den itibaren aşısız veya aşısı tamamlanmayanlar için bazı yerlere girişte zorunlu hale getirildi. Son açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin kapsamının genişletildiğini duyurdu. Peki, PCR testi sonucu nereden öğrenilir? İşte e-Nabız PCR testi sonucu öğrenmek ekranı

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PCR testi sonucu e-Nabız üzerinden öğrenilebiliyor. PCR testlerinde, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınmaktadır. Bunun yanında öksürdükten sonra çıkan balgam da örnek olarak alınabilmektedir. Sonuçları, test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve TC Kimlik Numaranızla sorgulayabiliyorsunuz.

2PCR TESTİ SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR

PCR TESTİ SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

PCR testinden 1- 3 saat içerisinde sonuç alınması mümkündür. Örneklerin alınıp, testin çalışıldığı zamana göre sonuçlar 24 içerisinde bildirilebilmektedir.

Sonuçları, test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığın E-Nabız sisteminden öğrenebilirsiniz.



E-NABIZ SONUÇ SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

3PCR TESTİ NEDİR

PCR TESTİ NEDİR?

PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir.

COVID-19 etkeni olan SARS-CoV-2 virüsünün varlığına yönelik yapılan PCR testleri için burnun arkasından (nazofaringeal) ve/veya boğazın arkasından (orofaringeal) alınan sürüntüler kullanılır.

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