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PCR testi sonucu ne zaman çıkar? İşte Kovid 19 test sonuçları hakkında bilgiler

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 403 bin 836 testte 64 bin 935 vaka tespit edildi. 162 kişi hayatını kaybederken, 72 bin 106 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Vaka sayıları artarken, test yaptıran kişi sayısı da artış gösteriyor. Peki, PCR testi sonucu ne zaman çıkar?

1/3PCR testi sonucu ne zaman çıkar İşte Kovid 19 test sonuçları hakkında bilgiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır" dedi. Bu gelişmeler olurken, PCR testi yaptıran kişiler de sonuçlarının ne zaman çıkacağını merak ediyor. İşte, Kovid 19 test sonuçları hakkında bilgiler...

2/3PCR testi sonucu ne zaman çıkar İşte Kovid 19 test sonuçları hakkında bilgiler

Burundan sürüntü alınarak labaratuvarda değerlendirilen Korona testi, yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Covid-19 olarak bilinen Korona testi, e-Nabız internet sitesine bağlı olduğu için oradan otomatik olarak kontrol edilebiliyor. Aynı zamanda bu sistem, Hayat Eve Sığar (HES) ile de bağlı olduğu için sistem test sonucunu otomatik olarak oraya da yansıtıyor.

3/3KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR

KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan Koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.

 

 

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