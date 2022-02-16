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PCR testi özel hastanelerde ücretli mi? PCR testi nerede yapılır? İşte detaylar

#PCR#PCR Testi Ücretli Mi#Özel Hastane

Otobüslerde, iş yerlerinde ve daha pek çok yerde PCR testinin zorunlu hale gelmesiyle birlikte, PCR testi nerede yapılır, ücretli mi araştırmaları da yoğunluk kazandı. İşte PCR testi ile ilgili merak edilenler…

1/8PCR testi özel hastanelerde ücretli mi PCR testi nerede yapılır İşte detaylar

6 Eylül itibari ile aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler için belirli yerlere girerken zorunlu hale geldi.

2/8PCR testi özel hastanelerde ücretli mi PCR testi nerede yapılır İşte detaylar

Yayımlanan genelgeye göre konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında da test istenilecek.

Bu gelişmelerin ardından PCR testi ile ilgili aramalar da hız kazandı. PCR testi nerede yapılır, ücretli mi? İşte PCR testinin zorunlu olduğu durumlar…

3/8PCR testi zorunlu mu, kimlere zorunlu

PCR testi zorunlu mu, kimlere zorunlu?

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine yüz yüze eğitim öncesi "PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderildi.

Genelgede, başta öğretmenler olmak üzere, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının isteneceği, PCR testi sonuçlarının okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacağı belirtildi.

4/8PCR testi özel hastanelerde ücretli mi PCR testi nerede yapılır İşte detaylar

Salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi ve salgının olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerinin tamamen bertaraf edilerek kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanmasında, aşılamanın büyük önem taşıdığına vurgu yapılan genelgede, aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesi istendi.

5/8PCR testi özel hastanelerde ücretli mi PCR testi nerede yapılır İşte detaylar

Genelgede, 6 Eylül Pazartesi'den itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin, konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla yapacağı şehirler arası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testinin zorunlu olduğu bildirildi.

6/8PCR testi okullarda zorunlu mu

PCR testi okullarda zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanlığınca 24 Ağustos 2021'de yayımlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"nde öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenildiği hatırlatılan genelgede, şu bilgilere yer verildi:

"Başta öğretmenler olmak üzere, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde, bu kişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenilecek. Sonuçlar okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

7/8PCR testi özel hastanelerde ücretli mi PCR testi nerede yapılır İşte detaylar

PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak kişiler, aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebilecek. Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak."

8/8PCR testi ücretli mi

PCR testi ücretli mi?

Öğretmenler başta olmak üzere PCR testi zorunlu olanlar devlet hastanelerinde ücretsiz olarak haftada iki defa PCR testi olabilecekler.

Covid-19 PCR testi ücretleri özel hastanelerde ücretli ve hastaneye göre değişiklik gösteriyor. Sağlık Bakanlığı PCR test ücretini 250 lira olarak açıkladı.

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