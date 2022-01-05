PCR testi nerede yapılır, özel ve devlet hastanelerinde ücretli mi? İşte PCR testi detayları

PCR testi okullarda zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanlığınca 24 Ağustos 2021'de yayımlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"nde öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenildiği hatırlatılan genelgede, şu bilgilere yer verildi:



"Başta öğretmenler olmak üzere, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde, bu kişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenilecek. Sonuçlar okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.