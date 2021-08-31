PCR testi nedir, nerelerde yapılır? PCR testi uygulanacak kişiler genelgede açıklandı!

PCR TESTİ NASIL YAPILIR? PCR testi, sürüntü örneği alınarak uygulanan bir test türüdür. Kişinin burnundan ve boğazından alınan örneklerin incelenmesi ile test sonucu belli olur. Hastalığın ilk aşamasında burundan veya boğazdan örnek alınması yeterli olsa bile, hastalığın ilerlediği durumlarda havayollarından örnek alınması daha doğru bir sonuç alabilmek için önemlidir. Hastalığın ilerlemesine bağlı olarak burunda veya boğazda örnek kalmama durumu ile karşılaşılabilir.



PCR testi uygulanırken kan alma işlemi uygulanmaz. Sadece sürüntü yöntemi ile test yapmak mümkündür. Bu yüzden daha acısız bir test yöntemi olarak ifade edilebilir. Test, uzun çubuklar yardımı ile örnek alınarak uygulanır.