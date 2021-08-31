PCR testi nedir, nerelerde yapılır? PCR testi uygulanacak kişiler genelgede açıklandı!

PCR testi İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelge ile bir kez daha gündeme geldi. Kabine Toplantısı'nda alınan kararın ardından 81 il valiliğine gönderilen genelgede aşısı tamamlanmayan veya Kovid-19 geçirmeyenlerin bazı yerlere girişinde ve şehirlerarası seyahatte PCR istenmesinin 18 yaş üzeri için olduğu bildirildi. Tıbbi ve biyolojik araştırmalar sırasında sıklıkla kullanılmakta olan bir yöntem olarak bilinen PCR testi burundan sürüntü alınarak uygulanıyor. Peki, PCR testi nedir, nerelerde yapılır? İşte, PCR testi zorunluluğu ile ilgili bilgiler.
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1
PCR testi nedir sorusu öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Vakaların kontrol altında tutulması için bazı yerlerde PCR testi uygulaması ülke genelinde hayat geçirildi. Kişinin burnundan ve boğazından alınan örneklerin incelenmesi ile PCR yani koronavirüs testi sağlık merkezlerinde uygulanıyor. PCR testinin sonucunun negatif çıkması durumunda ise kişinin virüs taşımadığı anlaşılır.
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PCR TESTİ NEDİR?
PCR, bir tanı testi olarak bilinmektedir. Özellikle de günümüzde koranavirüs ile mücadele döneminde tanı konulma sürecinde PCR testlerinden sıklıkla faydalanılmaktadır. PCR, Polymerase Chain Reaction kelimesinin kısaltılmış hali olarak bilinmektedir. PRC testi oldukça pratik bir şekilde uygulanmakta olan bir test türüdür. Kişinin vücudundaki virüsün tespit edilebilmesi için uygulanan bir test yöntemidir. Aynı zamanda kişinin vücuduna giren virüs sonucunda nasıl etkilendiğine dair bilgi edinmek için de uygulanabilir.
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PCR TESTİ NASIL YAPILIR?
PCR testi, sürüntü örneği alınarak uygulanan bir test türüdür. Kişinin burnundan ve boğazından alınan örneklerin incelenmesi ile test sonucu belli olur. Hastalığın ilk aşamasında burundan veya boğazdan örnek alınması yeterli olsa bile, hastalığın ilerlediği durumlarda havayollarından örnek alınması daha doğru bir sonuç alabilmek için önemlidir. Hastalığın ilerlemesine bağlı olarak burunda veya boğazda örnek kalmama durumu ile karşılaşılabilir.
PCR testi uygulanırken kan alma işlemi uygulanmaz. Sadece sürüntü yöntemi ile test yapmak mümkündür. Bu yüzden daha acısız bir test yöntemi olarak ifade edilebilir. Test, uzun çubuklar yardımı ile örnek alınarak uygulanır.
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PCR TESTİ NERELERDE YAPILIR?
Hastalıkların ilerlemeden teşhis edilebilmesi, tedavi için oldukça önemli bir yer tutmaktadır. PCR testi sadece hastalıkların teşhisinde kullanılan bir test yöntemi değildir. Aynı zamanda DNA testi ve babalık testi gibi durumlarda da tercih edilen bir test uygulamasıdır. Yapılan PCR testlerinin sonucu en geç 24 saat içerisinde belli olmaktadır.
PCR testi, hastanelerde ve sağlık merkezlerinde yapılmaktadır. PCR testi yapacak olan kurumların Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir. PCR testini hastanede yaptırabileceğiniz gibi hastaneye gitmeden belirlediğiniz bir yerde de yaptırmanız mümkün olmaktadır. PCR testi yaptırmak isteyen kişiler başvuru yaptıkları takdirde evlerinde, ofislerinde veya başka bir konum üzerinde PCR testi yaptırabilirler.
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PCR TESTİ ZORUNLU MU?
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği genelgede aşısı tamamlanmayan veya Kovid-19 geçirmeyenlerin bazı yerlere girişinde ve şehirlerarası seyahatte PCR istenmesinin 18 yaş üzeri için olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi 81 il valiliğine "PCR Testi" konulu genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı genelgede aşısı tamamlanmayan veya Kovid-19 geçirmeyenlerin bazı yerlere girişinde ve şehirlerarası seyahatte PCR istenmesinin 18 yaş üzeri için olduğunu duyurdu.