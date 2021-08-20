PCR testi nedir, nasıl yapılır, nerelerde zorunlu oldu? PCR testi ile ilgili merak edilenler...
PCR testi 20 Ağustos tarihli kabine kararları ardından bir kez daha merak konusu oldu. Kabine Toplantısı'nda ele alınan aşı ve test uygulamaları hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda, konserlerde, sinemalarda ve seyahatlerde PCR testinin hayata geçirileceğini bildirdi. Açıklama sonrası koronavirüs testi olarak da bilinen PCR testinin nasıl yapıldığı yeniden gündemde yer aldı. Peki, PCR testi nedir, nerelerde zorunlu oldu? İşte PCR testi ile ilgili detaylar...
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PCR testi nedir sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından gündeme geldi. Vakaların kontrol altında tutulması için bazı yerlerde PCR testi zorunluluğunun hayata geçirilmesi için kritik kararlar Kabine Toplantısı'nda ele alındı. Tıbbi ve biyolojik araştırmalar sırasında sıklıkla kullanılmakta olan bir yöntem olarak bilinen PCR testinin sonucunun negatif çıkması durumunda ise kişinin virüs taşımadığı anlaşılır.
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PCR TESTİ NEDİR?
PCR, bir tanı testi olarak bilinmektedir. Özellikle de günümüzde koranavirüs ile mücadele döneminde tanı konulma sürecinde PCR testlerinden sıklıkla faydalanılmaktadır. PCR, Polymerase Chain Reaction kelimesinin kısaltılmış hali olarak bilinmektedir. PRC testi oldukça pratik bir şekilde uygulanmakta olan bir test türüdür. Kişinin vücudundaki virüsün tespit edilebilmesi için uygulanan bir test yöntemidir. Aynı zamanda kişinin vücuduna giren virüs sonucunda nasıl etkilendiğine dair bilgi edinmek için de uygulanabilir.
PCR değerleri bazı durumlarda normalden daha yüksek çıkabilir. PCR testi günümüzde koronavirüs ile gündeme gelse bile birçok hastalığın teşhisinde uygulanan bir yöntemdir. PCR testi sonucunda kişi negatif veya pozitif olmak üzere sonuç alır. Kişinin PCR test sonucunun pozitif çıkması durumunda kişinin enfekte olduğu ve virüsü taşıdığını anlamak mümkündür. Ancak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda ise kişinin virüs taşımadığı anlaşılır.
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PCR TESTİ NASIL YAPILIR?
PCR testi, sürüntü örneği alınarak uygulanan bir test türüdür. Kişinin burnundan ve boğazından alınan örneklerin incelenmesi ile test sonucu belli olur. Hastalığın ilk aşamasında burundan veya boğazdan örnek alınması yeterli olsa bile, hastalığın ilerlediği durumlarda havayollarından örnek alınması daha doğru bir sonuç alabilmek için önemlidir. Hastalığın ilerlemesine bağlı olarak burunda veya boğazda örnek kalmama durumu ile karşılaşılabilir.
PCR testi uygulanırken kan alma işlemi uygulanmaz. Sadece sürüntü yöntemi ile test yapmak mümkündür. Bu yüzden daha acısız bir test yöntemi olarak ifade edilebilir. Test, uzun çubuklar yardımı ile örnek alınarak uygulanır.
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PCR TESTİ ZORUNLU MU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından şu açıklamalarda bulundu;
Eylülde okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca öğrencilerimizin çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.
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Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz.
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Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.