PCR testi nedir, nasıl yapılır, nerelerde zorunlu oldu? PCR testi ile ilgili merak edilenler...

PCR TESTİ NEDİR? PCR, bir tanı testi olarak bilinmektedir. Özellikle de günümüzde koranavirüs ile mücadele döneminde tanı konulma sürecinde PCR testlerinden sıklıkla faydalanılmaktadır. PCR, Polymerase Chain Reaction kelimesinin kısaltılmış hali olarak bilinmektedir. PRC testi oldukça pratik bir şekilde uygulanmakta olan bir test türüdür. Kişinin vücudundaki virüsün tespit edilebilmesi için uygulanan bir test yöntemidir. Aynı zamanda kişinin vücuduna giren virüs sonucunda nasıl etkilendiğine dair bilgi edinmek için de uygulanabilir.



PCR değerleri bazı durumlarda normalden daha yüksek çıkabilir. PCR testi günümüzde koronavirüs ile gündeme gelse bile birçok hastalığın teşhisinde uygulanan bir yöntemdir. PCR testi sonucunda kişi negatif veya pozitif olmak üzere sonuç alır. Kişinin PCR test sonucunun pozitif çıkması durumunda kişinin enfekte olduğu ve virüsü taşıdığını anlamak mümkündür. Ancak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda ise kişinin virüs taşımadığı anlaşılır.