PCR testi (Koronavirüs testi) şehirler arası seyahatlerde zorunlu mu? Otobüs ve uçak yolculuklarında PCR testi uygulama detayları
PCR testinin şehirler arası seyahatlerde zorunlu olabileceği bir süredir gündemdeydi. "PCR testi şehirler arası seyahatlerde zorunlu mu oldu? " sorusuna yanıt 19 Ağustos tarihli kabine toplantısı ardından geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız." dedi.
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Şehirler arası seyahatlerde PCR testi ve aşı zorunlu mu sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Vaka sayılarının yükselmesi ve salgının kontrol altında tutulabilmesi için Kabine Toplantısı kararları ile yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğunda PCR testi zorunlu olacak. Ancak koronavirüs aşı zorunluluğu ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.
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OTOBÜS VE UÇAKLARA AŞI VE PCR TESTİ ZORUNLU MU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.
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KISITLAMALAR GELECEK Mİ?
Dünyada bazı ülkelerin çok ciddi kısıtlamalar getirdiklerine işaret eden Erdoğan, "Ülkemizde böyle bir zorlamaya ihtiyaç duyulmadan vatandaşlarımızın kendi istekleriyle aşılarını olacaklarına inanıyorum.
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Türkiye, salgınla mücadelede olduğu gibi aşı konusunda da dünyada ilk sıralarda yer almayı sürdürme başarısını gösterecektir." dedi.
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Erdoğan, temizlik, maske ve mesafe konusunda kurallara riayet etmenin sağlık açısından temel esaslar arasında olduğunu belirterek, "Özellikle son dönemde yeniden tokalaşma, sarılma gibi kültürümüzde var olan selamlaşma yöntemlerinin arttığı görülüyor. Vatandaşlarımızdan bir müddet daha bu konularda sabırlı olmalarını istiyorum. İnşallah her şeyi gönlümüzce yaşayacağımız günler yakındır." değerlendirmesini yaptı.