PCR testi iş yerlerinde zorunlu mu? Çalışanlara PCR testi zorunluluğunun detayları
PCR testi zorunluluğunu detayları belli oldu. Çalışanlara PCR testi zorunluluğu uygulaması ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada düzenlemenin 6 Eylül’den itibaren uygulamaya konulduğu belirtildi. Peki tüm iş yerlerinde PCR testi zorunlu mu? İşte merak edilen soruların yanıtları
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Çalışanlara PCR testinin zorunlu olup olmadığı merak konusu haline geldi. 6 Eylül’den itibaren bazı alanlara PCR testi zorunluluğu getirildi. Yapılan açıklamaya göre, COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek.
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PCR TESTİ İŞ YERLERİNDE ZORUNLU MU?
İşveren, kovid-19 aşısı olmayan ve aşıları tamamlanmayan çalışanlardan 6 Eylül tarihinden itibaren haftada bir kez zorunlu olarak PCR testi isteyebilecek. PCR testleri devlet hastanelerinde ve test yapan tüm sağlık kurumlarında yaptırılabilecek. Test işlemi işyerlerinin kendi bünyesinde de yapılabiliyor.
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI
Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek Bakanlığımızın asli görevleri arasındadır.
Bu doğrultuda, Bakanlığımızca, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 2/9/2021 tarihli genel yazı 81 İl Valiliği’ne gönderilmiştir.
Buna göre;
İşverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmakta, işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmektedir.
Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir.COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.