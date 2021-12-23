PCR testi hangi hastanede yapılır, özel ve devlet hastanelerinde ücret ödeniyor mu? İşte merak edilenler

6 Eylül itibari ile aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler için belirli yerlere girerken zorunlu hale geldi. Yayımlanan genelgeye göre konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında da test istenilecek.



Bu gelişmelerin ardından PCR testi ile ilgili aramalar da hız kazandı. PCR testi nerede yapılır, ücretli mi? İşte PCR testinin zorunlu olduğu durumlar…