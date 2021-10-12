PCR test sonucu ne zaman çıkar? PCR testi sonucu öğrenme ekranı
PCR test sonucu, bu testi yaptıran vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 6 Eylül’den itibaren PCR test zorunluluğu getirildi. Belirli mekanlara girişte test sonucunun gösterilmesi isteniliyor. PCR testlerinde, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınıyor. Peki, PCR test sonucu ne zaman çıkar, nereden öğrenilir?
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PCR testi sonucu e-Nabız üzerinden sorgulanabiliyor. Sonuçları, test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve TC Kimlik Numaranızla sorgulayabiliyorsunuz. PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. İşte PCR test sonucu öğrenme ekranı
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PCR TESTİ SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?
PCR test sonucu, 1-3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Örneklerin alınıp, testin çalışıldığı zamana göre sonuçlar 24 içerisinde bildirilebilmektedir.
Sonuçları, test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığın E-Nabız sisteminden öğrenebilirsiniz.