PCR (Sürüntü testi) nedir, nasıl yapılır? Antikor testinin PCR testinden farkı
PCR testi bir diğer adıyla sürüntü testi, korona virüs teşhisinde kullanılan yöntemdir. Ateş, nefes darlığı, bulantı, öksürük gibi Korona virüsün temel belirtilerini gösteren kişilere PCR testi yapılmaktadır. PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Peki, PCR (Sürüntü testi) nedir, nasıl yapılır? Antikor testinin PCR testinden farkı ne?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
COVID-19 tanısında uygulanan PCR testi, herhangi bir belirti olmasa bile COVID-19 hastalığını taşıyan kişilerin en erken evrede belirlenmesini sağlayan güvenli bir testtir. Hastalık tanısının erken evrede konulması, tedavi, izolasyon ve önlem sürecinin erken başlamasına da yardımcı olmaktadır. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) olarak adlandırılan yöntem, virüsün genetik maddesini (RNA) saptar. Moleküler bir test olan PCR testlerinde, boğaz ve burundan, ucunda pamuk olan bir çubuk yardımı ile sürüntü alınır. Bu örnek, uygun şekilde alınıp çalışıldığında son derece doğru sonuçlar vermektedir.
2
Abone Ol
PCR testinin adı son dönemlerde Covid 19 yani koronavirüsün taranması için duyuldu. Ancak bu test sadece koronavirüste değil, vücuttaki pek çok virüs, parazit, mikrop ya da bakterinin tespitinde, genetik sorunlarda, babalık testlerinde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
3
Abone Ol
Antikor testinin PCR testinden farkları nelerdir?
PCR, COVID-19 için altın standart “tanı testi”dir. Antikor testi ise daha çok “tarama” amacıyla kullanılmaktadır. Kan örneği kullanılarak yapılan antikor testinde IgM bandının pozitif çıkması hastalığın geçirilmekte olduğunu, IgG bandının pozitif çıkması ise hastalığın daha önce geçirilmiș olduğunu gösterir. Bir kișide halihazırda COVID-19 enfeksiyonunun bulunup bulunmadığı gösteren en iyi (duyarlıve özgül) test, ağız-burun sürüntü örneği kullanılarak yapılan PCR testidir.
4
Abone Ol
Test ne kadar sürede sonuçlanır?
PCR testi 24 – 48 saat içinde sonuçlandırılarak raporlanır.