Pazartesi (yarın) sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri
Sokağa çıkma yasağının yeniden devreye girmesiyle birlikte kısıtlamanın detayları merak konusu oldu. Yeni bir karara kadar hafta sonları sokağa çıkma yasağı devam edecek. Alışveriş merkezi, marketler berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi günler ve saatler arasında olacak? Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı?
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İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, 20 Kasım 2020 tarihi itibariyle başladı. Sokağa çıkma yasağının ilk uygulaması ise 21 Kasım 2020’de yapıldı. Alınan karar doğrultusunda Türkiye’nin 81 ilindeki vatandaşlar, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar sokağa çıkamadı.
2
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Sokağa çıkma kısıtlaması 22 Kasım Pazar günü ise saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak. Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.
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Yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.
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20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İÇİN DÜZENLEME
İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar gereği 65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 10.00'dan itibaren sokağa çıkabilecek. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izni saat 13.00'da dolacak. Bu saatten sonra 16.00'ya kadar 20 yaş ve altı sokağa çıkabilecek. 20 yaş üstü ve 65 yaş altı akşam sekize kadar dışarıda kalabilecek.
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İçişleri Bakanlığı yeni tedbirleri ile ilgili sıkça sorulan soruları cevapladı
İçişleri Bakanlığı başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere alınan yeni önlemlere ilişkin sıkça sorulan soruların cevaplarını paylaştı.
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20 yaş altında olup da üniversitelerde yüz yüze eğitim gören öğrenciler ile profesyonel veya milli sporcu olanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?
Cevap: Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
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KPSS, Kariyer Mesleklerin Giriş Sınavları, TOEFL, IELTS gibi ülke genelinde düzenlenen sınavlara girecek kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından istisna mıdır?
Cevap: Genelgemiz ile KPSS ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ile refakatçilerinin kısıtlamadan muaf oldukları belirlendiğinden bu sınavlara girecek her yaş grubundaki kişiler sokağa çıkma saat kısıtlamasına tabi olmayacaklardır.
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Azınlık cemaatlerine mensup 65 yaş ve üzeri din adamları, bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi midir?
Cevap: Azınlık cemaatlerinin 65 yaş ve üzeri din adamlarının bu yaş grupları için kısıtlama öngörülen saatlerde dini vecibeleri yerine getirmelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamakta olup haricen izin alınmasına gerek yoktur.