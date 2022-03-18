Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Pazartesi okullar tatil mi? 21 Mart’ta kar tatili olacak mı? Gözler valilik açıklamasında

#Okullar Tatil Mi#Pazartesi Okullar Tatil Mi#Kar Tatili

Pazartesi okulların tatil olup olmayacağı merak edilen konulardan biri. Yurt genelinde başlayan kar yağışının ardından bazı illerde okullar tatil oldu. Bu iller arasında İstanbul, Kocaeli ve Trabzon’da yer aldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada kar yağışı nedeniyle alınan tüm önlemleri duyurdu Şimdi gözler pazartesi gününe çevrildi. Peki, Pazartesi okullar tatil mi? 21 Mart’ta kar tatili olacak mı?

1/5Pazartesi okullar tatil mi 21 Mart’ta kar tatili olacak mı Gözler valilik açıklamasında

Kar tatili haberlerinin birçok ilden gelmesinin ardından vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. 18 Mart’ta yoğun kar yağışı nedeni ile birçok ilde okullara bir gün ara verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 Mart tarihinde okulların tatil edildiğini duyurdu ve alınan kararları açıkladı. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugün, yarın ve pazar günü yoğun kar yağışı etkili olacak.

2/5PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Pazartesi okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Birçok ilden yapılan açıklamada okulların 18 Mart Cuma günü kar tatili olduğu duyuruldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 Mart tarihinde okulların tatil edildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

3/5Pazartesi okullar tatil mi 21 Mart’ta kar tatili olacak mı Gözler valilik açıklamasında

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar;

1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

4/5Pazartesi okullar tatil mi 21 Mart’ta kar tatili olacak mı Gözler valilik açıklamasında

4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.

Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."

5/5İSTANBULDA KAR KAÇ GÜN SÜRECEK

İSTANBUL'DA KAR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre İstanbul'da bugün, yarın ve pazar günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Okullar Tatil Mi#Pazartesi Okullar Tatil Mi#Kar Tatili