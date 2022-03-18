Pazartesi okullar tatil mi? 21 Mart’ta kar tatili olacak mı? Gözler valilik açıklamasında

Kar tatili haberlerinin birçok ilden gelmesinin ardından vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. 18 Mart’ta yoğun kar yağışı nedeni ile birçok ilde okullara bir gün ara verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 Mart tarihinde okulların tatil edildiğini duyurdu ve alınan kararları açıkladı. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugün, yarın ve pazar günü yoğun kar yağışı etkili olacak.
Pazartesi okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Birçok ilden yapılan açıklamada okulların 18 Mart Cuma günü kar tatili olduğu duyuruldu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 Mart tarihinde okulların tatil edildiğini duyurdu.
Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar;
1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,
2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,
3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Ara verilmesi kararlaştırılmıştır.
4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.
Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."
Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre İstanbul'da bugün, yarın ve pazar günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.