Okullar tatil mi, bugün açık mı? Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzadı mı? 5 GÜN TATİL AÇIKLAMASI

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
AB doğalgaz için Bakü’ye başvurduAB doğalgaz için Bakü’ye başvurdu#Doğalgaz
Avustralya 2 yıl sonra sınırlarını açıyor İşte kriterlerAvustralya 2 yıl sonra sınırlarını açıyor! İşte kriterler#Koronavirüs
Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Sarayda kabus sürüyor Puan tablosunda tarihi fark...Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'da kabus sürüyor! Puan tablosunda tarihi fark...#Beşiktaş
Bir de ödül verseydinizBir de ödül verseydiniz#Kadın Cinayeti
Isparta elektrik kesintisi... Bakan Dönmez sıcak gelişmeyi duyurduIsparta elektrik kesintisi... Bakan Dönmez sıcak gelişmeyi duyurdu#Fatih Dönmez
Çiller: Şu anda parti kurmak gibi bir kararım yokÇiller: 'Şu anda parti kurmak gibi bir kararım yok'#Çiller
Birleştirici misin kutuplaştırıcı mısınBirleştirici misin kutuplaştırıcı mısın#Cumhurbaşkanı Erdoğan
BM raporu ortaya çıkardı Kuzey Kore, silah programını çaldığı kripto paralarla finanse ediyorBM raporu ortaya çıkardı! Kuzey Kore, silah programını çaldığı kripto paralarla finanse ediyor#Kuzey Kore
Alanya dönüşü faturayı 2 isme kesti Bunlarla oynanmaz, Guardiola izlese...Alanya dönüşü faturayı 2 isme kesti! "Bunlarla oynanmaz, Guardiola izlese..."#Galatasaray
Covid-19da sıcak gelişme... Vakalarda dikkat çeken düşüşCovid-19'da sıcak gelişme... Vakalarda dikkat çeken düşüş!#Koronavirüs
FETÖ, ‘One minute’ çıkışı sonrası ihanet hançerini 10 yıl önce çektiFETÖ, ‘One minute’ çıkışı sonrası ihanet hançerini 10 yıl önce çekti#FETÖ
‘1071’ rakımlı hatıralar‘1071’ rakımlı hatıralar#Hasan Aksay
Fırıncı, dikişçi, yazılım mühendisi zor bulunuyorFırıncı, dikişçi, yazılım mühendisi zor bulunuyor#İşkur
İdil Yazar ile Ali Dağlıya mesafeler engel olamadı... San Francisco-İstanbul arası aşkİdil Yazar ile Ali Dağlı'ya mesafeler engel olamadı... San Francisco-İstanbul arası aşk#İdil Yazar
Pişti oldularPişti oldular#Melisa Şenolsun
HABERLERGündem Haberleri

Okullar tatil mi, bugün açık mı? Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzadı mı? 5 GÜN TATİL AÇIKLAMASI

#Meb#Okullar#Okullar Ne Zaman Açılacak

Okulların tatil olup olmadığı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor.  Öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına eylül ayında başladılar. Ara tatilin ardından ise sömestr tatili başladılar. Pazartesi günü okul var mı ve okul tatilleri uzatıldı mı sorusu, milyonlarca öğrencinin bugün gündeminde yer alıyor. Yüz yüze eğitime sömestr tatili dolayısıyla 15 günlük ara veren okullar, bakanlığın belirlediği takvime göre 7 Şubat Pazartesi günü eğitimi sürdürecek. Öte yandan Isparta Valiliği tarafından tatilin devam edeceği ile ilgili bir açıklama yapıldı. Peki, okullar tatil mi, bugün açık mı?

1/4Okullar tatil mi, bugün açık mı Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzadı mı 5 GÜN TATİL AÇIKLAMASI

Okullar yüz yüze mi olacak, bugün okul var mı ve yarıyıl tatil uzatıldı mı gibi sorular, 6 Şubat Pazar günü öğrenciler, veliler ve binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. 15 gün süren yarıyıl tatilinin ardından 2. dönemde okulların yüz yüze mi olacağı öne çıkan konulardan oldu. 7 Şubat Pazartesi günü okulların eğitim ve öğretime hazır olacağını haftalar öncesinden vurgulayan Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasına çok az bir süre kala son durumu bir kez daha yineledi. Isparta'da ise eğitime 5 günlük ara verilecek.

2/4BUGÜN OKULLAR AÇILACAK MI

BUGÜN OKULLAR AÇILACAK MI?

Bugün 80 ilde okullar yüz yüze eğitime devam edecek. Ancak bir süredir yoğun kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği Isparta'da ise eğitime 5 günlük ara verilecek. Bu süreçte öğrenciler, uzaktan eğitim ile derslere devam edecek. İşte, Isparta Valiliğinden yapılan o açıklama;

3/4Okullar tatil mi, bugün açık mı Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzadı mı 5 GÜN TATİL AÇIKLAMASI

"İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07.02.2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına, Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına karar verilmiştir."

4/4ARA TATİL NE ZAMAN

ARA TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meb#Okullar#Okullar Ne Zaman Açılacak