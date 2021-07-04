Pazartesi hava nasıl olacak? İşte 5 Temmuz hava durumu tahminleri
Yurdun kuzey kesimlerinde pazartesi günü sağanak bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. İşte, 5 Temmuz hava durumu tahminleri...
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Yeni haftanın ilk günü öncesi hava tahmini araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, pazartesi günü ülkenin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
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İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerin de az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.