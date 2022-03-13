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Pazartesi günü okullar tatil mi? İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? Dikkatler Vali Yerlikaya'da

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Pazartesi günü okullar tatil mi olacak sorusu, İstanbul'da geçtiğimiz perşembe günü başlayan ve etkisini sürdüren yoğun kar yağışı dolayısıyla merak konusu oluyor. Kar yağışının etkisini arttırması ve trafiği felç etme olasılığı dolayısıyla perşembe ve cuma günlerini tatil ilan eden İstanbul Valiliği, tatilin 14 Mart Pazartesi günü sona ereceğini duyurmuştu. Peki, son gelişmeler çerçevesinde İstanbul'da pazartesi günü (yarın) okullar tatil olacak mı? İşte, okulların ve hava durumunun son durumu hakkında merak edilen bazı bilgiler

1/5Pazartesi günü okullar tatil mi İstanbulda yarın okullar tatil olacak mı Dikkatler Vali Yerlikayada

Yarın okullar tatil mi sorusuna resmi kanallardan cevap arayan öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. İstanbul Valiliği tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler çerçevesinde değerlendirilen kar tatili, ulaşımın durumu ele alınarak belirleniyor. Peki, bu çerçevede İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İşte, İstanbul Valiliği ve Vali Ali Yerlikaya'nın paylaşımlarını yakından takip eden öğrenciler için bazı detaylar

2/5YARIN OKULLAR TATİL Mİ

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği 14 Mart Pazartesi günü için henüz bir tatil kararı açıklanması bulunmadı. Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği pazar akşamına kadar valilik tarafından yapılacak açıklamayla belli olacak. Ancak bu kararda pazartesi günü yaşanacak hava durumu etkili olacak.

Pazartesi günü İstanbul'da hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

3/5Pazartesi günü okullar tatil mi İstanbulda yarın okullar tatil olacak mı Dikkatler Vali Yerlikayada

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışının Pazar günü saat 15.00'e kadar devam etmesi bekleniyor. Pazartesi günü ise yağışın bir süre daha gerçekleşeceği öngörülüyor.

4/5EN SON AÇIKLANAN KAR TATİLİ KARARI ŞU ŞEKİLDEYDİ;

EN SON AÇIKLANAN KAR TATİLİ KARARI ŞU ŞEKİLDEYDİ;

İstanbul Valiliği okulların durumu ile ilgili yaptığı açıklamada; "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

5/5Pazartesi günü okullar tatil mi İstanbulda yarın okullar tatil olacak mı Dikkatler Vali Yerlikayada

İstanbul Valiliği tarafından okulların tatili olup olmaması hakkında herhangi bir bilgi paylaşımı yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.

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