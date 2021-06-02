Pazarlar açık mı? Pazar yerleri cumartesi pazar açık olacak mı?
Pazarlar açık mı ve cumartesi pazar günü pazara gidilir mi sorusu cevap buldu. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazar yerleri (Pazar günleri hariç) 07.00 - 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. İşte, pazarlar açık mı ve alınması gereken önlemler hakkında detaylı bilgiler
Pazar yerleri açık mı ve cumartesi pazar günü pazar kurulacak mı sorusu merak edilmeye devam ediyor. Hafta sonu pazarlar kurulacak mı sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pazar esnafı, aşağıdaki kurallara uyum sağlamak zorunda olacak;
- » Barındırdıkları risk açısından pazar yerlerinde kurallara uyum çok sıkı
denetlenmelidir.
- » Pazar yerlerinin tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alınmalıdır
- » Pazar yerlerinin girişlerinde ve pazar içerisinde uygun yerlere kurallar,
sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliğiyle ilgili afişler asılmalıdır.
- » Pazar yerlerine girişte maske zorunlu olmalıdır. Pazar yerinde kesinlikle
maskesiz çalışan esnaf veya müşteri bulunmamalıdır. Maskelerin doğru
şekilde kullanılması (çene ve burunu kapatacak şekilde) sağlanmalıdır.
- » Pazar yerleri/alanında, sergi, tezgâh ve/veya tahtalar araları en az 3 metre
olacak şekilde yerleştirilmelidir.
- » Pazar yerlerindeki satıcılar ve müşteriler dâhil kişi sayısı her 4 metrekareye
1 kişi olacak şekilde veya tezgah sayısının iki katı kadar müşteriyle
sınırlandırılmalıdır. Hesaplama yapılarak pazar yerinin kapasitesi girişlere
asılarak ilan edilmelidir.
- » Pazar yerine giren müşteri sayısı belirlenerek (görevlinin sayması veya
turnike benzeri sistemler konulması) müşteri kapasitesine ulaşıldığında
yeni müşteriler alınmamalı, sosyal mesafe (en az 1 metre) kurallarına göre
bekletilmelidir.
- » Pazar yerlerinin tüm girişlerinde ve her tezgâhta el antiseptiği (kolonya vb.)
bulundurulmalıdır.
- » Tezgâh olmadan yerde satış yapılmamalıdır.
- » Tezgâhtarlar sık sık ellerini antiseptik ile temizlemelidir.
- » Tezgâh aralarındaki geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve
ambalajlar bulundurulmamalıdır.
- » Pazar tezgahlarının önünde zemine sosyal mesafenin korunmasını
sağlayacak işaretler konulmalıdır.
- » Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin
tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen
koşullarına dikkat edilerek satışının yapılması sağlanmalıdır. Müşteri
tarafından ürün seçimine izin verilmemelidir.
- » Kapalı pazar yerlerinin havalandırılması sağlanmalıdır.
- » Pazar yerlerinde çöpler açıkta bırakılmamalı, kapalı poşetlerle uygun
şekilde toplanmalıdır.
- » Satışlar sona erdikten sonra pazar alanının temizliği toplu yaşam alanlarında
yer temizliğinde kullanılan esaslar çevresinde su ve deterjanla yapılmalıdır
denetlenmelidir.
sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliğiyle ilgili afişler asılmalıdır.
maskesiz çalışan esnaf veya müşteri bulunmamalıdır. Maskelerin doğru
şekilde kullanılması (çene ve burunu kapatacak şekilde) sağlanmalıdır.
olacak şekilde yerleştirilmelidir.
1 kişi olacak şekilde veya tezgah sayısının iki katı kadar müşteriyle
sınırlandırılmalıdır. Hesaplama yapılarak pazar yerinin kapasitesi girişlere
asılarak ilan edilmelidir.
turnike benzeri sistemler konulması) müşteri kapasitesine ulaşıldığında
yeni müşteriler alınmamalı, sosyal mesafe (en az 1 metre) kurallarına göre
bekletilmelidir.
bulundurulmalıdır.
ambalajlar bulundurulmamalıdır.
sağlayacak işaretler konulmalıdır.
tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen
koşullarına dikkat edilerek satışının yapılması sağlanmalıdır. Müşteri
tarafından ürün seçimine izin verilmemelidir.
şekilde toplanmalıdır.
yer temizliğinde kullanılan esaslar çevresinde su ve deterjanla yapılmalıdır