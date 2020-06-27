Pazarda sebze sattığı günler geride kaldı: Çocuklarıyla birlikte büyüdü
Moda dünyasının 'külkedisi' masalı kahramanlarından biri, genç yaşta kucağına aldığı çocuklarıyla birlikte büyüdü. Şimdi daha 40 yaşına bile gelmemiş, beş çocuk annesi bir genç kadın.
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YARDIMSEVER ÜNLÜ
Eskisinden çok farklı olarak gösterişli evlerde yaşıyor ve zor durumdaki insanlara yardım elini uzatan bir vakfın da kurucusu.
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20 YAŞINA YENİ GİRMİŞTİ Kİ ANNE OLDU
Moda dünyasında "süpernova" lakabıyla tanınan Rus model Natalia Vodianova, mesleği ve yardım faaliyetlerinin dışında kalan vaktinin büyük bölümünü beş çocuğuna ayırıyor. En büyük çocuğunu, henüz 20 yaşına girdiği günlerde dünyaya getiren Vodianova, şu anda 38 yaşında, nişanlısı ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürüyor.
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PAZAR TEZGAHINDA SATIŞ YAPARKEN HAYATI DEĞİŞTİ
Vodianova, sosyal medya sayfasından da sık sık hayatından kesitler içeren görüntüleri paylaşıyor. Doğup büyüdüğü ve ekonomik güçlüklerle mücadele ederek yaşadığı Rusya'nın Nizhni Novgorod kentinde pazarda sebze ve meyve satarken keşfedildi Vodionava. Moda dünyasına hızlı bir giriş yaptı ve ondan sonra da hayatı tamamen değişti.
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EN BÜYÜK ÇOCUĞU 18 YAŞINDA
Moda kariyerinde "süpernova" adıyla anılmaya başlayan Vodianova, hem mesleğiyle hem de özel yaşamıyla göz önünde oldu hep. İlk evliliğini 2001 yılında İngiliz emlak kralı Justin Portman ile yaptı. En büyük çocuğu Lucas'ı kucağına aldığında henüz 20 yaşındaydı.
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İLK EVLİLİKTEN ÜÇ ÇOCUK
Bu evlilikten daha sonra Neva adında bir kız ve Victor adında bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi. Fakat Vodianova ile Portman'ın evliliği 2011 yılında sona erdi.
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NİŞANLISINDAN İKİ ÇOCUK DAHA DÜNYAYA GETİRDİ
Natalia Vodianova aynı yıl Fransız iş insanı Antoine Arnault ile aşk yaşamaya başladı. Çift nişanlandı ama henüz evlenmedi. Bu arada Vodianova ile Arnault'nun iki çocuğu daha dünyaya geldi.
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DÜĞÜN ERTELENDİ
Geçen yıl, çiftin bu yaz evlenmeyi planladığı hatta bunun için Antalya'da otel baktıkları da konuşulmuştu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle evlilik planını ertelemek zorunda kaldılar.
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BİR VAKIF KURDU
Natalia Vodianova aynı zamanda özel çocuklara ve onların ailelerine yardım elini uzatan Naked Hearts adlı bir vakfın da kurucusu. Model, bu vakfı 2004 yılında yılında kurdu.
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ESİN KAYNAĞI KIZ KARDEŞİ
Her yıl ünlülerin katıldığı gösterişli yardım balolarıyla konuşulan Vakıf sayesinde anatavanı Rusya'daki otizm başta olmak üzere yardıma ihtiyaç duyan çocuklar yararına çalışıyor. Bu vakfın esin kaynağı ise Vodianova'nın otizmli kız kardeşi Oksana oldu.
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ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN
Geçmişte ailelerin bu tür özel çocuklarını devlet yetimhanelerine bırakmak zorunda kaldıklarını anlatan Vodianova, ailesinin geçimini pazarcılık yaparak kazanan annesinin ise Oksana'yı hiç yanından ayırmadığını belirtmişti bir röportajında.
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AİLESİNE APARTMAN ALDI
Vodianova'nın annesi kısa bir süre öncesine kadar Rusya'nın Nizhni Novgorod kentinde yaşamaya ve pazarcılık yapmaya devam ediyordu. Ünlü model, ailesi için yaşadıkları kentte bir apartman satın aldı.
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HAYATI FİLM OLACAK
Bu arada Vodianova'nın onları terk eden babası, hayatlarını daha da zorlaştıran üvey babası, aç karna yatıp uyudukları geceler yani kısacası ünlü olmadan önceki hayatı sinema filmi olarak da beyazperdeye uyarlanıyor.