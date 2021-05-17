Pazarcılar ne zaman 3 bin TL hibe alacak? pazarcılara 3 bin TL ödeme müjdesi! İşte esnafa hibenin ayrıntıları

CUMHURBAŞKANI'NIN ESNAFA DESTEKLE İLGİLİ AÇIKLAMALARININ TAMAMI CUMHURBAŞKANI'NIN ESNAFA DESTEKLE İLGİLİ AÇIKLAMALARININ TAMAMICumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa iki grup halinde destek sağlanacağını, birinci gruptaki 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacağını açıkladı.



Erdoğan yapılacak destekleri şöyle sıraladı:



"Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz."



"İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz."



