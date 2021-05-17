Pazarcılar ne zaman 3 bin TL hibe alacak? pazarcılara 3 bin TL ödeme müjdesi! İşte esnafa hibenin ayrıntıları
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazarcılara 3 bin TL hibe ödemesi yapılacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından, binlerce pazarcı işletmecisi söz konusu 3 bin TL hibe için ne zaman başvuru alınacağını ve başvuru şartlarının neler olacağını sorgulamaya başladı. Peki, pazarcılara ne zaman hibe ödemesi alacak?
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"Pazarcı esnafı ne zaman hibe ödemesi alacak?" sorusu, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları sonrası gündem oldu. İkinci grupta yer alan ve 3 bin TL hibe alacak kafe esnafı, bu hibe için taşımaları gereken şartların neler olacağını ve başvuru için net bir tarih olup olmadığını sorguluyor. İşte esnafa hibe müjdesinin tüm detayları...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
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Erdoğan'ın müjdelediği 3 bin TL hibe başvuruları için henüz tarih ve şartlar belli olmadı.
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Bu kapsamda resmi kurum ve kuruluşlardan açıklamalar geldikçe haberimizde detayları ile yer vereceğiz.
CUMHURBAŞKANI'NIN ESNAFA DESTEKLE İLGİLİ AÇIKLAMALARININ TAMAMICumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa iki grup halinde destek sağlanacağını, birinci gruptaki 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacağını açıkladı.
Erdoğan yapılacak destekleri şöyle sıraladı:
"Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz."
"İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz."
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"Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir."
"Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir."
"Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir."