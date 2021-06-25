Pazar yasakları ne zaman kalkıyor? İşte hafta sonu kısıtlamalarında son durum!
Son Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Covid salgınıyla mücadele kapsamında son haftalarda hızlanan aşılama programı ve Haziran ayındaki kademeli normalleşme adımları değerlendirildi. Peki, pazar yasakları ne zaman kalkıyor?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırıldığını belirtti. Uzun bir zamandır devam eden pazar günü sokağa çıkma yasağı da bu açıklama sonrası gündeme geldi. İşte, hafta sonu kısıtlamalarında son durum...
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Pandemi yasaklarının hangi koşullarda kaldırılacağına ve ne gibi ek uygulamalar yapılacağına ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesi henüz yayımlanmadı.
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Öte yandan, pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta da uygulanacak.
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Söz konusu esnemeler 1 Temmuz'dan sonraki süreçte yürürlüğe girecek.