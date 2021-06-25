Pazar yasakları ne zaman kalkıyor? İşte hafta sonu kısıtlamalarında son durum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırıldığını belirtti. Uzun bir zamandır devam eden pazar günü sokağa çıkma yasağı da bu açıklama sonrası gündeme geldi. İşte, hafta sonu kısıtlamalarında son durum...