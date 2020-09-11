Pazar tezgahından malikanelere

EN BÜYÜK ÇOCUĞU 18 YAŞINDA Moda kariyerinde "süpernova" adıyla anılmaya başlayan Vodianova, hem mesleğiyle hem de özel yaşamıyla göz önünde oldu hep. İlk evliliğini 2001 yılında İngiliz emlak kralı Justin Portman ile yaptı. En büyük çocuğu Lucas'ı kucağına aldığında henüz 20 yaşındaydı.