Pazar günü zincir marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK pazar günü açık mı?

Marketler pazar günü saat kaça kadar açık sorusu cevap buldu. Bugün son kez uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kapsamında pazar günleri marketlerde zorunlu temel ihtiyaç haricinde ürün satılamayacak. Bu durumda BİM, ŞOK,A101, MİGROS gibi zincir marketler de 10.00’da açılacak ve saat 17.00’ye kadar hizmet vermeye devam edecek.