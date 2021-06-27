Pazar günü zincir marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK pazar günü açık mı?
Pazar günü zincir marketler açık mı sorusu, BİM, A101 ve ŞOK gibi marketlerden alışveriş yapmak isteyen kişilerin gündemini oluşturuyor. Marketler açık mı sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pek çok vatandaş, pazar günü zincir marketler açılacak mı sorusuna cevap arıyor. Peki, pazar günü BİM, A101, ŞOK pazar günü açık mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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1
Marketler pazar günü saat kaça kadar açık sorusu cevap buldu. Bugün son kez uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kapsamında pazar günleri marketlerde zorunlu temel ihtiyaç haricinde ürün satılamayacak. Bu durumda BİM, ŞOK,A101, MİGROS gibi zincir marketler de 10.00’da açılacak ve saat 17.00’ye kadar hizmet vermeye devam edecek.
2
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
3
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı aktarıldı.
4
Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceği belirtilen genelgede, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği, sokak aralarında satışın yapılmayacağı bildirildi.