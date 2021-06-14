Pazar günü yasakları ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Milyonların gözü o toplantıda!
Pazar günü sokağa çıkma yasaklarının biteceği tarih milyonları yakından ilgilendiriyor. Hedeflenen aşı sayısının Sağlık Bakanlığı programıyla beraber artması ve vaka sayısında yaşanan ciddi düşüşle beraber gözler hafta sonu yasaklarına çevrildi. İçişleri Bakanlığından yayınlanan son genelgede, hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlamalarının haziran ayında geçerli olacağı bildirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda sokağa çıkma yasaklarının masada olması ön görülüyor. Peki, pazar günü yasakları ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? İşte, ayrıntılar.
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Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren başlayan kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma yasağının hafta içi 22.00'de başlayacağı, hafta sonları ise pazar günleri gündüz uygulanacağı belirtilmişti. Kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabında geçen süreç Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerince Kabine Toplantısı kararlarına yön verecek. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili henüz bir karar alınmazken, 21 Haziran'da yapılacak olan toplantıda konunun ele alınması bekleniyor.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı bildirilmişti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamalarının devam edeceğini bildirmişti. Bu bilgilere göre yasakların haziran sonunda bitmesi ön görülüyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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YENİ NORMALLEŞME NE ZAMAN?
AK Parti Genel Merkezi’nde önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Sarıeroğlu aşılanma ile birlikte vakaların daha da düşmesinin beklendiğini ifade etti. Vaka sayılarındaki azalma ve aşı hızına bağlı olarak, 21 Haziran’ın ardından bazı rahatlamaların olabileceği de değerlendirildi. Temmuz ayında ise tedbirlerle ilgili kararların tekrar gözden geçirileceği konuşuldu.
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Erdoğan’ın, “Aşılanma hızlanacak, bununla birlikte 21 Haziran sonrası yapacağımız toplantıda Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz ve ilgili bakanlıklarımızla tedbirleri tekrar gözden geçireceğiz. Temmuz ayı inşallah daha iyi olacak” dediği öğrenildi.