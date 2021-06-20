Pazar günü yasak kalktı mı? Hafta sonu pazar yasakları için gözler toplantıya çevrildi

Pazar günü yasak kalktı mı sorusu pek çok vatandaşın da gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı, pek çok konuyu gündeme getirecek. Bunlar arasında Koronavirüs kısıtlamaları da yer alacak. Peki, pandemi yasakları arasında yer alan pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, kalkacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler