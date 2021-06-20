Pazar günü yasak kalktı mı? Hafta sonu pazar yasakları için gözler toplantıya çevrildi
Pazar yasakları kalktı mı sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Bir süredir yasak olan pazar günleri sokağa çıkma hususunun Kabine Toplantısı kapsamında ele alınıp alınmayacağına dair net bir açıklama yapılmazken, vaka sayılarının bu noktada büyük önem arz edeceği düşünülüyor. Peki, pazar günü yasak kalkacak mı? İşte, hafta sonu pazar günü yasağı hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Pazar günü yasak kalktı mı sorusu pek çok vatandaşın da gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı, pek çok konuyu gündeme getirecek. Bunlar arasında Koronavirüs kısıtlamaları da yer alacak. Peki, pandemi yasakları arasında yer alan pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, kalkacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?
1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.
Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamayla belli olacak.
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Artan aşılamayla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması da gündeme geldi.
Kabine Toplantısı'nda bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.
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Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.
Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.