Pazar günü yasağı ne zaman kalkacak? İşte hafta sonu kısıtlamalarında son durum!

Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren başlayan kademeli normalleşme süreci devam ediyor. Genelgeye göre; Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde, pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İşte, kısıtlamalarda son durum...