Pazar günü yasağı ne zaman kalkacak? İşte hafta sonu kısıtlamalarında son durum!
Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasakları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Genelgeye göre Pazar günleri tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Vatandaşlar sadece market gibi temel ihtiyaçlar için belirlenen saatlerde sokağa çıkabilecek. Peki, pazar günü yasağı ne zaman kalkacak?
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Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren başlayan kademeli normalleşme süreci devam ediyor. Genelgeye göre; Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde, pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İşte, kısıtlamalarda son durum...
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Genelge ile Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin tedbirler duyuruldu. Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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1 Temmuz'dan itibaren pazar günü yasağının kalkacağı öngörülüyor.
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Konuya dair kararın 1 Temmuz'dan önceki Kabine Toplantısı'nın ardından netlik kazanması bekleniyor. Bu kapsamda ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.