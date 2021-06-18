Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar yasağı ne zaman kalkıyor? İşte en son gelişmeler
Hafta sonu tatili öncesi, vatandaşların yasaklar hakkındaki araştırmaları da hız kazandı. Özellikle pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasaklarının bu hafta da olup olmadığı ve ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki, pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar yasağı ne zaman kalkıyor?
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Koronavirüsü önleme tedbirleri çerçevesinde normalleşme süreci devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda cumartesi için sona eren sokağa çıkma kısıtlamalarının, bir süre daha pazar günleri için devam edeceği açıklanmıştı. 20 Haziran Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. İşte, pazar günü yasakları hakkında son durum...
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Genelge ile Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin tedbirler duyuruldu. Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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1 Temmuz'dan itibaren pazar günü yasağının kalkacağı öngörülüyor.
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Konuya dair kararın 1 Temmuz'dan önceki Kabine Toplantısı'nın ardından netlik kazanması bekleniyor. Bu kapsamda ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.