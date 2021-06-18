Gündem Haber Giriş: 18 Haziran 2021 - 09:15 | 18 Haziran 2021 - 09:16

Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar yasağı ne zaman kalkıyor? İşte en son gelişmeler

Hafta sonu tatili öncesi, vatandaşların yasaklar hakkındaki araştırmaları da hız kazandı. Özellikle pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasaklarının bu hafta da olup olmadığı ve ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki, pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar yasağı ne zaman kalkıyor?