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Haber Giriş: 10 Nisan 2021 - 23:43 | 

Pazar günü sokağa çıkma yasağı olan iller: Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? İçişleri Bakanlığı saatleri açıkladı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Kabine Toplantısı sonrası açıklanan yeni koronavirüs risk haritası ile uygulanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yapılan açıklamaya göre, 58 ilde, 56 saat sokağa çıkma yasağı sürecek. Kontrollü normalleşme döneminde 11 Nisan Pazar günü yüksek risk (turuncu) grubunda yer alan illerde sokağa çıkma yasağı pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’de bitecek. Kırmızı illerde de kısıtlama devam edecek. Peki, pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte, ayrıntılar.

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Pazar günü sokağa çıkma yasağı olan iller son gelişmeler ile takip ediliyor. Yeni normalleşme dönemine göre, çok yüksek risk kırmızı grubunda yer alan iller ve turuncu renkli illerde sokağa çıkma yasağı pazar günü uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı pazartesi günü saat 05.00’de bitecek. Düşük (mavi) ve orta risk (sarı) grubunda yer alan illerde ise sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde uygulanacak.

2PAZAR GÜNÜ HANGİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANACAK

PAZAR GÜNÜ HANGİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANACAK?

9 Nisan cuma günü akşam 21.00’den, 12 Nisan pazartesi günü sabah 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma yasağı şu illerde uygulanacak:

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)

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Yüksek risk (Turuncu) grubunda yer alan Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak.

4İŞLETMELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İŞLETMELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

* Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/ veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

* Cumartesi/ Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

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* Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/ veya Pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

• Online sipariş firmaları da Cumartesi ve / veya Pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizdeki vatandaşlarımızın, Bakanlığımızca daha önce çıkarılan genelgeler doğrultusunda temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

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Kovid-19 salgını ile mücadelemiz sona erip eski normale dönünceye kadar TEMİZLİK, MASKE, MESAFE kurallarına uymaya devam etmeliyiz. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz.

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