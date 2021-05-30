Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Migros, BİM, ŞOK, A101 hafta sonu açık mı, kaça kadar açık?
Marketler saat kaçta açılıyor sorusu hafta sonu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Pazar günü marketlerin açılış saatleri kapsamında ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkacak olan vatandaşlar, marketlerin açılış ve kapanış saatleri hakkında net bir bilgi edinmek istiyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazanan hafta sonu marketlerin çalışma saatleri, 1 Haziran tarihinden sonra yeniden ele alınacak. Peki, 30 Mayıs marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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1
Pazar günü marketlerin açılış saatleri kapsamında ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkacak olan vatandaşlar, marketlerin açılış ve kapanış saatleri hakkında net bir bilgi edinmek istiyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazanan hafta sonu marketlerin çalışma saatleri, 1 Haziran tarihinden sonra yeniden ele alınacak. Peki, 30 Mayıs marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
Diğer günlerde ise marketler 20.00'a kadar açık bulunabilecek.
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Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.
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Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir.
Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.