Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Migros, BİM, ŞOK, A101 hafta sonu açık mı, kaça kadar açık?

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR? Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.



Diğer günlerde ise marketler 20.00'a kadar açık bulunabilecek.