Pazar günü marketler saat kaçta açılıyor, saat kaça kadar açık kalıyor? İşte marketlerin pazar mesaisi
Marketlerin pazar mesaisi merak konusu oldu. Kabinede alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte marketlerin çalışma saatlerinde de revizeye gidiliyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı pazar gününde market ziyaretinde bulunacak olan vatandaşlar, “marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık kalıyor?” sorularına yanıt arıyor. İşte marketlerin açılış-kapanış saatleri…
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Son paylaşılan genelgeye göre 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor. Yani 20 Haziran 2021 Pazar günü sokak yasağı tam gün olarak uygulanmaya devam edecek. Cumartesi günü saat 22:00’de başlayacak olan kısıtlama pazartesi günü saat 05:00’te sona ermiş olacak. Sokağa çıkma yasağının uzun bir zaman dilimini kapsadığı pazar günü marketlerin açılış-kapanış saati merak ediliyor. Peki, pazar günü marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı aktarıldı.
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Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceği belirtilen genelgede, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği, sokak aralarında satışın yapılmayacağı bildirildi. Pazar günleri marketlerde zorunlu temel ihtiyaç haricinde ürün satılamayacak.