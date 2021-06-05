Pazar günü marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Dikkat! Market çalışma saatlerin değişti!

Marketlerin çalışma saatleri, pazar günü markete gidecek olan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Marketler kaçta kapanıyor ve açılıyor sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, buna göre işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, marketler saat kaçta açılıyor? İşte marketlerin çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiler