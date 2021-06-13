Pazar günü (bugün) marketler saat kaça kadar açık? Hafta sonu- hafta için sokağa çıkma yasağı saatleri
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı pazar günleri marketlerin açılış-kapanış saatleri merak konusu oldu. Kademeli normalleşme dönemiyle ilgili yayınlanan genelgeyle marketlerin çalışma günleri ve saatlerinde de düzenlemeye gidildi. Peki, pazar günü (bugün) marketler saat kaça kadar açık? Hafta sonu- hafta için sokağa çıkma yasağı saatleri
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1
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kademeli normalleşme döneminde marketler bakanlığın belirlediği saat aralığında açık olabilecek. Marketlerin çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonuna göre farklılık gösteriyor.
2
Marketler sokağa çıkma yasağının saat 22.00'ye kadar sürdüğü hafta içleri, saat sabah 10.00'de açılıp 20.00'ye kadar faaliyetlerine devam edebilecekler. Pazar günlerinde marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
3
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar saat 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.