Gündem Haber Giriş: 13 Haziran 2021 - 16:05 | 13 Haziran 2021 - 16:05

Pazar günü (bugün) marketler saat kaça kadar açık? Hafta sonu- hafta için sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı pazar günleri marketlerin açılış-kapanış saatleri merak konusu oldu. Kademeli normalleşme dönemiyle ilgili yayınlanan genelgeyle marketlerin çalışma günleri ve saatlerinde de düzenlemeye gidildi. Peki, pazar günü (bugün) marketler saat kaça kadar açık? Hafta sonu- hafta için sokağa çıkma yasağı saatleri