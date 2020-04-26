Pazar günü marketler açık mı? Marketler saat kaçta açılıp, kaçta kapanacak?

Bu kapsamda vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.