Pazar günü marketler açık mı? Marketler saat kaçta açılıp, kaçta kapanacak?
İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aldığı 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararında sona yaklaşılıyor. 26 Nisan'da yani yasağın dördüncü günü, marketlerin hizmet verip vermeyeceği vatandaşların merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Peki, pazar günü marketler açık mı? Marketler saat kaçta açılıp, kaçta kapanacak?
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1
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'in aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta vatandaşlar, 26 Nisan Pazar günü marketlerin çalışma saatini merak ediyor. Özellikle Ramazan ayının başlamasıyla gıda ihtiyaçları artan vatandaşlar, pazar günü marketlerin çalışma saatlerini sorguluyor. İşte, 'Pazar günü marketler açık mı?' sorusunun yanıtı...
2
PAZAR GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?
Ramazan ayının başlayacak olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
3
Bu kapsamda vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
4
25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacak.
5
Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.
6
23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri, tatlı satış amaçlı iş yerleri, sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.