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Hürriyet
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Haber Giriş: 14 Kasım 2020 - 18:22 | 

Pazar günü hava nasıl olacak? 15 Kasım Türkiye geneli hava durumu raporu

Pazar tatili öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. Birkaç gündür etkili olan sıcak havanın ne zamana kadar süreceğini ve pazar günü de etkili olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak için internette araştırmalarına hız verdi. Peki, pazar günü hava nasıl olacak?

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Pazar günü tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, hafta sonu hava durumu araştırmalarını yoğunlaştırdı. Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinde sağanak bekleniyor. İşte, Meteoroloji'den alınan son bilgiler ışığında 15 Kasım Pazar günü hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinin pazar günü parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinde sağanak tahmin ediliyor.

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Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

4PAZAR GÜNÜ HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU
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PAZAR GÜNÜ HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

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