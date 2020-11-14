Pazar günü hava nasıl olacak? 15 Kasım Türkiye geneli hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinin pazar günü parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinde sağanak tahmin ediliyor.