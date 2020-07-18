Pazar günü (19 Temmuz) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İl il hava durumu tahminleri
Pazar günü hava nasıl olacak? Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.Son hava durumu değerlendirmelere göre, pazar gününden itibaren gelecek haftanın ortasına kadar Basra kaynaklı sıcak hava dalgası etkili olacak. Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hissedilir derecede artarak özellikle iç ve doğu bölgelerde normallerin 5 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. İşte, MGM 19 Temmuz il il hava durumu tahminleri.