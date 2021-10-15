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Haber Giriş: 15 Ekim 2021 - 13:24 | 

Pazar günü (17 Ekim) ne kandili? İşte 2021 kandil tarihleri

Kandil paylaşımları ardından 2021 kandil tarihleri yeniden merak konusu oldu. Takvime göre, 17 Ekim’de yılın son kandili idrak edilecek. Yılın son kandilini ibadetlerle geçirmek isteyenler, Diyanet tarafından paylaşılan dini günler listesini inceliyor. Peki, pazar günü ne kandili? İşte 2021 kandil tarihleri…

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Müslümanlar, her yıl 4 kandil kutluyor. Regaip, Miraç ve Berat Kandili ardından yılın dördüncü kandili idrak edilecek. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene farklı tarihlere denk geliyor. 2021 takvimine göre, yılın son kandili olan Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek.

2MEVLİD NE DEMEK

MEVLİD NE DEMEK?

Sözlükte “doğulan yer ve zaman” anlamına gelen mevlid (çoğ. mevâlid) kelimesi, İslâmî literatürde “Hz. Peygamber’in doğum günü, bu günün yıldönümü münasebetiyle yapılan kutlamalar ve bu konuda kaleme alınan eserler” karşılığında kullanılmıştır.

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2021 KANDİL GÜNLERİ TAKVİMİ

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

KANDİL GÜNLERİ

6

RECEB​

1442

18

ŞUBAT-2021

PERŞEMBE​

REGAİB KANDİLİ​

26

RECEB

1442

10

MART-2021

ÇARŞAMBA

MİRAC KANDİLİ

14

ŞABAN

1442

27

MART-2021

CUMARTESİ

BERAT KANDİLİ

26

RAMAZAN

1442

08

MAYIS-2021

CUMARTESİ

KADİR GECESİ

​11

R.EVVEL​

1443​​

17

EKİM-2021

PAZAR

MEVLİT KANDİLİ​

4Mevlid Kandili Anlam ve Önemi

Mevlid Kandili Anlam ve Önemi

Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.4

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