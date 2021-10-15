Pazar günü (17 Ekim) ne kandili? İşte 2021 kandil tarihleri
Kandil paylaşımları ardından 2021 kandil tarihleri yeniden merak konusu oldu. Takvime göre, 17 Ekim’de yılın son kandili idrak edilecek. Yılın son kandilini ibadetlerle geçirmek isteyenler, Diyanet tarafından paylaşılan dini günler listesini inceliyor. Peki, pazar günü ne kandili? İşte 2021 kandil tarihleri…
Müslümanlar, her yıl 4 kandil kutluyor. Regaip, Miraç ve Berat Kandili ardından yılın dördüncü kandili idrak edilecek. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene farklı tarihlere denk geliyor. 2021 takvimine göre, yılın son kandili olan Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek.
2021 KANDİL GÜNLERİ TAKVİMİ
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
KANDİL GÜNLERİ
6
RECEB
1442
18
ŞUBAT-2021
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
26
RECEB
1442
10
MART-2021
ÇARŞAMBA
MİRAC KANDİLİ
14
ŞABAN
1442
27
MART-2021
CUMARTESİ
BERAT KANDİLİ
26
RAMAZAN
1442
08
MAYIS-2021
CUMARTESİ
KADİR GECESİ
11
R.EVVEL
1443
17
EKİM-2021
PAZAR
MEVLİT KANDİLİ