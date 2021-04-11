Pazar günleri (bugün) marketler açık mı? Marketlerin açılış kapanış saatleri

Pazar günleri marketler açık mı sorusu, pek çok vatandaşın araştırdığı husus olmaya devam ediyor. İhtiyaçlarını karşılamak üzere marketlere uğramak isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden marketler bugün açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, pazar günleri marketler açık mı ve saat kaça kadar açık olacak? İşte, hafta sonu marketlerin açılış ve kapanış saatleri bilgisi