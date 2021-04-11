Pazar günleri (bugün) marketler açık mı? Marketlerin açılış kapanış saatleri
Marketler bugün saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusu, pazar günü pek çok kişinin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanması dolayısıyla merak edilen hususlardan birisi olan pazar günleri marketler açık mı sorusu, İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı. Peki, pazar günü marketler saat kaçta açılıyor ve saat kaça kadar açık? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
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Pazar günleri marketler açık mı sorusu, pek çok vatandaşın araştırdığı husus olmaya devam ediyor. İhtiyaçlarını karşılamak üzere marketlere uğramak isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden marketler bugün açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, pazar günleri marketler açık mı ve saat kaça kadar açık olacak? İşte, hafta sonu marketlerin açılış ve kapanış saatleri bilgisi
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MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
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Cumartesi/Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
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Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/veya Pazar günü 10.00 - 20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
Online sipariş firmaları da Cumartesi ve/veya Pazar günü 10.00 - 24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.