Paxlovid nedir? Paxlovid etken maddesi ile gündemde
Paxlovid, Covid-19 etkisi ile gündemde yer alıyor. Alman BioNTech ile korona aşısını üreten Pfizer, Paxlovid adını verdiği ve koronavirüse karşı özel olarak geliştirdiği ilacın, hastalığı ağır geçirme riski olanlarda hastaneye yatış ve ölüm oranını yüzde 90’a yakın azalttığını duyurdu. Merck’in Molnupiravir ilacında ise bu oran yüzde 50 olarak açıklanmıştı. Pfizer CEO’su Albert Bourla, ilacı ‘pandeminin yol açtığı yıkıma karşı yürütülen küresel çabada bir oyun değiştirici, bir dönüm noktası’ olarak yorumladı. İşte, Covid-19 için kritik bir önem arz eden Paxlovid hakkında detaylı bilgiler
Paxlovid için girişimler sürüyor. Pfizer’ın acil onay için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuruda bulunacağı Paxlovid için tam deney verileri henüz gelmiş değil. Pfizer’ın açıklamasına göre araştırmaya katılanlara yeni tablet ile piyasada olan antiviral ilaç ritonavir birlikte verildi. 775 korona hastası üzerinde denendi. Semptomların görülmesinin ardından bu ilaç verildikten bir ay sonra, hastaneye yatış ve ölüm oranlarının kontrol grubuna göre yüzde 89 daha az olduğu anlaşıldı. Pfizer’ın bilim ekibinin başındaki Dr. Mikael Dolsten, “Özel bir şey yakaladığımızı düşünüyoruz. İlaçlarda yüzde 90 etki ve ölümden yüzde 100 koruma ender görülen durum” dedi. Paxlovid hakkında detaylı bilgiler
PAXLOVİD ETKİLİ Mİ?
İmmünoloji uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, Molnupiravir’in virüsün kendi kopyalarını oluşturmak için kullandığı bir enzimi hedef alarak genetik kodunu değiştirdiğini; Paxlovid’in ise proteaz isimli bir enzime bağlanarak virüsün kendini çoğaltmasını engellediğini söylüyor, şöyle anlatıyor: “Pfizer’ın çalışmasında hapla birlikte hastalara HIV tedavisinde kullanılan bir ilaç daha verildi. İkisinin aynı anda kullanılması etkisini daha da arttırdı. Molnupiravir ağır hastalığı yüzde 50, Pfizer’inki yüzde 90 civarında engellemiş durumda. Pfizer’ın ilacı Molnupiravir’e göre daha başarılı görünüyor, ki bu ilaç için bir ay içerisinde acil kullanım onayına başvurulacağını düşünüyorum.”
Pfizer’ın geliştirdiği Paxlovid hapının diğerinden biraz daha farklı olduğunu belirten Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları-Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, şöyle devam ediyor: “Paxlovid henüz Faz-3 aşamasında. Türkiye de bu çalışmalara hasta bazında katıldı. 28 gün boyunca yüksek riskli, bin 219 aşılanmamış yetişkine, 5 gün hap tedavisi uygulandı ve riskli hastaların hastaneye yatırılış ve ölüm oranlarının yüzde 89 azaldığı görüldü. Ağızdan alınan bu hap, proteaz enzimine bağlanarak virüsün kendisini çoğaltmasını engelliyor. Temaslılar ile düşük riskli grupta da çalışmalar devam ediyor. Yeni yıla kadar tamamlanır ve acil kullanım onayı alınabilir.