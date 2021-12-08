Paxlovid nedir? Paxlovid etken maddesi ile gündemde

Paxlovid için girişimler sürüyor. Pfizer’ın acil onay için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuruda bulunacağı Paxlovid için tam deney verileri henüz gelmiş değil. Pfizer’ın açıklamasına göre araştırmaya katılanlara yeni tablet ile piyasada olan antiviral ilaç ritonavir birlikte verildi. 775 korona hastası üzerinde denendi. Semptomların görülmesinin ardından bu ilaç verildikten bir ay sonra, hastaneye yatış ve ölüm oranlarının kontrol grubuna göre yüzde 89 daha az olduğu anlaşıldı. Pfizer’ın bilim ekibinin başındaki Dr. Mikael Dolsten, “Özel bir şey yakaladığımızı düşünüyoruz. İlaçlarda yüzde 90 etki ve ölümden yüzde 100 koruma ender görülen durum” dedi. Paxlovid hakkında detaylı bilgiler